Surbús se ve obligado a incorporar dos buses articulados en Retamar por saturaciones

El Ayuntamiento de Almería, a través del área de Movilidad, instó la semana pasada a la concesionaria de transporte 'Surbús' a que incorporara dos autobuses articulados a formar parte de las líneas que completan el trayecto entre el barrio de Retamar-El Toyo y el centro. Así ha tenido que ser tras varias quejas ciudadanas alertando de la progresiva saturación de esta ruta en horario de mañana.

Tal y como explicaron a IDEAL fuentes municipales, desde el pasado viernes vienen trabajando en la Línea 30 dos autobuses de los llamados articulados, que cuentan con una mayor capacidad gracias a sus 18 metros de largo. Estos vehículos harán la ruta durante los días laborables desde las 6.35 horas hasta las 15, con una capacidad por coche de 150 plazas. «Esto nos permite cubrir con holgura las puntas de demanda que se han detectado en esta línea, fundamentalmente, entre las 8 - 9 horas y las 14-15 horas», añadieron estas mismas fuentes.

Las quejas

En los últimos días se ha levantado cierto revuelo en el barrio de Retamar con motivo de la sobreabundancia de personas en el interior de unos buses que hasta acumulaban usuarios sentados en los salpicaderos. Así lo muestran las imágenes tomadas por una vecina, de nombre Dolores, que quiso denunciar a este periódico la odisea cotidiana que supone diariamente tener que ir desde Retamar al centro en autobús sabiendo que «o no hace la parada porque está ya que no cabe nadie, o bien que tienes que hacer el trayecto rozándote con todo el mundo», explicó la vecina. En su queja recuerda que en el barrio de Retamar no hay ninguna sucursal bancaria, por lo que es imprescindible que esté bien conectada con el centro y los barrio limítrofes.

«Espero que ayuden a esta barriada porque estamos olvidados del mundo», añadió Dolores, que estaba dispuesta, antes de la llegada de los articulados al recorrido, a denunciar la situación de la Línea 30 del autobús, que ahora contará con un refuerzo por lo menos en verano, aprovechando el menor flujo hacia la UAL.