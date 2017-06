Estos, no nos representan

Hasta hace unos cuantos años, no tantos, una de las cosas buenas de haber nacido lejos de Almería es que cuando volvías a tu lugar de origen desconectabas totalmente porque, salvo que ocurriera uno de esos sucesos truculentos de la España profunda, la provincia no era muy dada a aparecer en los informativos nacionales. Así las cosas, cuando viajaba a Pamplona de poco o nada de lo que ocurriera en Almería me enteraba. A eso se le llamaba 'desconectar' y suponía una cura mental importante. Ahora las cosas han cambiado y eso de 'desconectar' es prácticamente imposible. Por culpa de internet las noticias vuelan y si no es a través del móvil, del ordenador, o del ipad la información fluye y resulta complicado dar la espalda a la actualidad. De esta manera, estando fuera sigues tan conectado como si estuvieras de vacaciones en el mismo El Zapillo.

Y eso es lo que me ha pasó estos días atrás. Me fui al norte ocho días y estuve perfectamente informado de lo que iba ocurriendo en Almería. De esta manera me enteré de que el miércoles 31 de mayo se celebró en Valencia una cumbre para ver el estado actual del Corredor Mediterráneo. A la misma, leí, acudieron representantes (en su mayoría consejeros de Fomento o número 2 de esas consejerías) de las comunidades autónomas por las que discurrirá el corredor, es decir, Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, así como técnicos de la Unión Europea y del Ministerio de Fomento. Pero lo que leí por internet me dejó perplejo. Resulta que de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía acudió el director general de Movilidad, Rafael Chacón, número 4 en el organigrama de la consejería. Su titular, Felipe López, no pudo acudir porque tenía dos reuniones con los alcaldes de Alcalá la Real (Jaén) y Montoro (Córdoba).

Recientemente censuré, y lo sigo haciendo, la ausencia de los representantes del Partido Popular en el acto por el Corredor Mediterráneo que la Asociación Valenciana de Empresarios desarrolló en Aguadulce el 10 de mayo. También lo criticó el PSOE. Ahora se celebra una reunión en Valencia con representantes de la UE y del Ministerio de Fomento y el consejero andaluz da la espantada y no va y todos callan. Este juego político no solo me parece peligroso sino una falta de respeto enorme a toda una provincia como Almería. Felipe López debió acudir a la reunión de Valencia y si no lo hizo por las razones que sean los socialistas almerienses debieron censurarlo porque con la actitud de silencia que han adoptado quedan deslegitimados para defender los intereses de esta provincia. Queda claro que los intereses partidistas están por encima de los generales y por eso estoy cada vez más convencido de que esta gente no nos representa. Si no logran entender (y me refiero al PP y al PSOE que son hoy por hoy quienes más posibilidades tienen de gobernar) que los intereses de los ciudadanos están por encima de las directrices de sus partidos y de que ellos se deben a quienes les votaron antes de a quienes les pusieron en las listas; si no entienden eso, el AVE llegará cuando tenga que llegar, pero la brecha entre políticos y ciudadanos se agrandará y llegará el momento de que esa brecha sea insalvable.