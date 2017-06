Sólo el 11,4% de los herederos almerienses tributa, según la Junta

Las cifras fluctúan mucho en función del año en cuestión. Pero, según los datos oficiales de la Agencia Tributaria de Andalucía -el órgano que gestiona los impuestos cedidos o propios de la comunidad autónoma- de media son unos 17.500 ciudadanos los que se ven obligados a presentar en sus oficinas las correspondientes autoliquidaciones por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones cada año. Son aquellos que reciben un bien, ya sea por cesión (donación) o porque lo han heredado después del fallecimiento de un familiar. Y de estos, sólo 2.000 (un 11,4% del total) se ven obligados a rascarse el bolsillo por adquirir los bienes legados.

Ahora bien, la tributación de estos 2.000 herederos anuales es más que subrayable. Según los mismos datos oficiales de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sólo desde el año 2010 (esto es, en los últimos siete años) los almerienses han tenido que abonar 109,5 millones de euros por recibir una herencia. Es dinero suficiente como para construir cinco hospitales como el futuro Materno-Infantil, por poner un ejemplo gráfico.

Según estos datos, cada heredero obligado a tributar en la provincia de Almería tiene que abonar a la administración autonómica la nada desdeñable cuantía de 8.000 euros -de media- por recibir lo que sus familiares le han legado al fallecer. Y esto, teniendo en cuenta el salario medio de los almerienses (1.044,9 euros al mes con 14 pagas, según la última estadística de la Agencia Tributaria) supone unos ocho meses de trabajo sólo para heredar.

El impuesto es de titularidad estatal, y pese a la capacidad normativa de las comunidades autónomas, no pueden derogarlo. En sus políticas fiscales, lo máximo que se puede hacer es establecer bonificaciones. Y en ese camino es en el que han abundado territorios como Madrid. Allí, el gobierno autonómico ha introducido bonificaciones que alcanzan el 99% del impuesto, lo que lo convierte en casi imperceptible. No es el caso de Andalucía. Hasta finales de 2016, sólo estaban exentos de pagar los herederos que recibieran un legado no superior a 175.000 euros. El pacto presupuestario entre el PSOE y Ciudadanos ha permitido elevar el mínimo exento hasta los 250.000 euros. Además, y para corregir el error de salto (que sólo con un euro de diferencia en la base imponible se pague la totalidad del impuesto) las herencias entre 250.000 y 350.000 euros tendrán una exención fiscal sobre los primeros 200.000 euros de la herencia.

Hay autonomías que acusan a otras de «dumping fiscal», esto es, de atraer población y empresas gracias a unos impuestos por debajo de lo habitual en el resto de territorios. En la última conferencia de presidentes autonómicos, la mayor parte de regiones clamó por una armonización fiscal que acabe con esto, pero que aún no se ha producido.