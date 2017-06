Primero mis 'negocios', luego el mundo

El pasado 10 de noviembre de 2016 este periódico publicó una portada histórica con la foto boca abajo de un Donald Trump recién elegido Presidente de los Estados Unidos y el titular: 'Salió al revés'. Era difícil expresar mejor lo que sentíamos a este lado del Atlántico. Un sentimiento compartido por millones de ciudadanos del resto del planeta, incluso por muchos norteamericanos. Casi 7 meses después el controvertido multimillonario ha superado con creces las malas expectativas. Algunos compararon su victoria con la de Jesús Gil en Marbella. El que fuera alcalde del principal núcleo turístico de la Costa del Sol era un 'angelito' comparado con este empresario neoyorquino que se ha convertido en el hombre más poderoso del mundo. ¿En qué estaban pensando los 63 millones de personas que le concedieron su voto? Imagino que no lograron ver más allá de su 'tupé' rubio.

Entre las primeras medidas que tomó, nada más llegar a la Casa Blanca, estuvo la de eliminar la versión española de la web y de todas las redes sociales. "Este es un país donde se habla inglés y no español", subrayó el mandatario, mandando a la "M" toda la política de integración para la comunidad hispana, emprendida 8 años antes por la administración Obama. En aquel momento también desapareció del portal de The White House la sección dedicada al cambio climático. Y es que para Trump lo del calentamiento de la Tierra es un cuento chino. En España no deberían cogernos por sorpresa este tipo de razonamientos.

Rajoy's cousin

Mariano Rajoy, en 2007, antes de llegar a la presidencia del Gobierno, ya hizo públicas sus dudas. ¿Recuerdan lo que decía su primo? Algo así como que «si los expertos no son capaces de ponerse de acuerdo sobre el tiempo que hará mañana en Sevilla, ¿cómo pueden saber lo que sucederá dentro de 300 años?». El presidente del PP zanjaba el asunto afirmando que la cuestión del cambio climático no podíamos contemplarla como el principal problema que tiene el mundo. Por suerte, Rajoy cambió su discurso al entrar en La Moncloa, al menos de puertas para afuera. De este modo, nuestro país sí firmó el acuerdo de París contra el cambio climático en el año 2015, al igual que el resto del mundo, excepto Nicaragua y Siria. Es más, ahora es un ex miembro de su equipo quien dirige la política europea en esta materia. Miguel Arias Cañete es el comisario de Energía y Acción Climática.

El que quiere hacer saltar por los aires el acuerdo y de paso la tierra que pisamos, es el presidente USA. Donald Trump confirmaba el jueves por la noche lo que todos queríamos evitar, pero en el fondo nos esperábamos. EE UU abandona el tratado parisino en defensa del medio ambiente. ¿Qué significa esto? Que el principal deudor mundial en términos ambientales nos hace la cobra y se va sin pagar la factura. Y es que Estados Unidos acumula el 40% de la deuda climática del planeta, según se recoge en un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Concordia de Montreal (Canadá). La decisión de la administración norteamericana sólo se entiende desde un punto de vista económico y electoral. Trump pone por delante sus intereses particulares por encima de los de todos los ciudadanos de su país y del resto del globo terráqueo.

Consecuencias desastrosas

Su postura se da de bruces con la opinión mayoritaria de la comunidad científica, quien afirma que el cambio climático está aquí, avanza, somos responsables y todos los esfuerzos por combatirlo serán pocos. En su momento Obama se comprometió a reducir la emisión de gases de efecto invernadero entre un 26 y un 28%, por debajo de los niveles registrados en 2005. Los expertos cifran la marcha atrás de EE UU en 3.000 millones de toneladas de dióxido de carbono extra cada año. Entre sus consecuencias está un aumento de la temperatura global de hasta 0,3 grados antes de final de siglo. Unos números que habría que sumar a los dos grados que se estima habremos acumulado si hacemos bien nuestros deberes ambientales. Esta situación lleva emparejada una subida del nivel del mar mayor de la prevista, pero también la posibilidad de que se den con mayor frecuencia desastres naturales de primer orden, en forma de tsunamis, ciclones, tormentas tropicales, inundaciones y hasta sequías que podrían afectar a países enteros.

Trump trata de hacer creer que el mundo entero lleva décadas aprovechándose de su país, para movilizar a sus electores. Su visión ultranacionalista le hace enfrentarse con todos para ganar protagonismo y alimentar entre los suyos la necesidad de contar con un 'superhéroe' que los defienda. ¿Defender de quién? En realidad de él mismo, que tiene bastante más perfil de villano. En realidad el ya manido 'América First' sólo significa 'yo primero'. Los demás poco importan. Si no es así ¿cómo se puede entender que esté llevando por igual al desastre a sus votantes, a quienes no quieren ni verle en pintura y hasta a quienes ni siquiera saben quién es y que existe? Porque con esto del Cambio Climático nos la jugamos todos por igual. Cuando el planeta haya dicho ¡basta!, nos habrá sentenciado a todos, sin distinción.

El inquilino de la Casa Blanca trata de establecer un nuevo orden mundial, en el que Estados Unidos -o más su propio ego- recupere el protagonismo que había perdido, en beneficio de otros estados y otras economías. Estamos ante un aprendiz de Maquiavelo para quien 'el fin justifica los medios'. Por eso es capaz de ir contra la salud del planeta y sus habitantes, pero también contra la ciencia, el progreso, la modernidad y la nueva economía basada en las nuevas tecnologías y los procesos respetuosos con el medio ambiente. Por suerte, el universo yanqui no lo conforman únicamente el máximo mandatario y sus acolitillos. Las grandes corporaciones de la unión de estados se han puesto de acuerdo para rechazar esta política y pedir que no se abandone el acuerdo de París. Silicon Valley - con Google, Intel, Apple o Microsoft al frente- Exxon Mobil - la petrolera más importante -, Nike, GAP, General Electric, Starbucks y hasta Disney están dispuestas a plantar cara para que se reconduzca esta situación. Además, avisan de las consecuencias que tendrá para la economía americana en forma de pérdida de competitividad y de cuota de mercado. Hasta ciudades y estados enteros han dicho ya que no cambiarán sus planes medioambientales por mucho que Trump se empeñe en hacerlo.

MIrar al futuro

El caballero del flequillo rubio tiene claro que ya no estará sobre la faz de la Tierra cuando las cosas se pongan muy feas. Su filosofía puede resumirse en algo así como 'el que venga detrás que arree'. Un clásico del pensamiento. ¿Él no piensa en su hijo, ni en los amigos del pequeño Trump? Yo que sé. Nosotros sí debemos hacerlo. Todo lo que hagamos ahora tendrá efectos sobre un futuro más próximo o más lejano. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros podemos decidir qué, cuánto y cómo consumimos. Imagínense a los 7.000 millones de habitantes del planeta reciclando, ahorrando agua y energía -muchos tienen el acceso a ambas cosas muy limitado-, primando el transporte público, generando menos residuos,. Ya sé que parece imposible, pero si los que estamos abajo empujamos en la misma dirección, los de arriba, por muy en las nubes que estén, tendrán que hacernos caso. Por eso, ahora más que nunca, urge que todos los que nos hemos rasgado las vestiduras esta semana por el anuncio de Trump -estados, empresas, ONG's y hasta ciudadanos de a pie- echemos conciencia de la situación real a la que nos enfrentamos todos y actuemos con responsabilidad, porque es muy fácil 'ver la paja en el ojo ajeno, pero no encontrar la viga en el propio'. Respect the planet!