Manifestación contra el 'atraco' del Impuesto de Sucesiones en Almería

StopSucesiones, PACIS Almería y STOP Impuesto de Sucesiones, las tres plataformas cívicas y apartidistas que operan en Almería contra el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, invitan a toda la ciudadanía a sumarse a la manifestación conjunta que el próximo sábado, 3 de junio, tendrá lugar en la capital almeriense para protestar contra el "atraco al patrimonio familiar que supone este impuesto, pedir su bonificación al 99,99% en el caso de los gravámenes que dependen de la Junta de Andalucía y exigir su supresión a nivel nacional".

Los convocantes, han explicado en una nota enviada a los medios de comunicación, "consideramos que el Impuesto de Sucesiones y Donaciones es indecente porque al dolor por la muerte de un ser querido se añade la vileza de que las administraciones públicas obliguen a recomprar, mediante una cantidad arbitraria dictada por el político, lo que el fallecido deja a sus familiares como última voluntad, cuando no a renunciar directamente a la herencia por no poder hacer frente al pago de dicha cantidad, despojando a los familiares del esforzado ahorro del difunto". Incluso, continúan, "la Administración llega al extremo de embargar los bienes propios de los herederos para poder hacer frente al pago del impuesto cuando estos aceptan la herencia sin asesorarse con antelación y no tienen liquidez, como suele ser la norma dada por la cuantía del atraco".

Por ello, conminan los convocantes, "animamos a todas aquellas personas que quieran acompañarnos en la defensa de las herencias de todos a sumarse a la manifestación" que tendrá lugar a las 12 de la mañana y que saldrá desde la Puerta de Purchena para recorrer el Paseo de Almería hasta la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía.