La huelga de los conservatorios ya está afectando a los exámenes de fin de curso

Las parlamentarias andaluzas del Partido Popular por Almería, Carmen Crespo y Aránzazu Martín, mantuvieron ayer una reunión con interinos de los conservatorios en la que se abordó la polémica convocatoria de oposiciones que se realizará el próximo mes de junio y que será, junto a la de Baleares, la única que se realice a nivel nacional durante este año. El resto de las comunidades autónomas han decidido pasar esta convocatoria al 2018, haciéndola coincidir con la de Secundaria, por lo que los populares no dudan de que «habrá un efecto llamada» y una situación de desigualdad, ya que «los profesores andaluces no podrán presentarse en Baleares por cuestiones lingüísticas». Carmen Crespo dejó claro que «la Junta de Andalucía no ha preservado los derechos de nuestros profesores y hay una dificultad muy grande. Son siete semanas de huelga, 8.200 alumnos que no están teniendo clase y una administración que no escucha al resto de profesores y a los padres que se están solidarizando». Crespo pidió la retirada inmediata de la convocatoria, en un caso similar al de Canarias o Murcia que ya dieron marcha atrás, y recordó que «se puede quedar mucha gente fuera, estas oposiciones no servirían para estabilizar la situación de estos profesores, que es para lo que se realizan».

En la misma línea, Aránzazu Martín lamentó que el pasado jueves fueran convocados representantes de los interinos por la Consejería de Educación en un encuentro en el que sólo se vino a ratificar que las oposiciones se mantienen en fecha y horario. Martín considera insostenible la situación y apuntó que «la Junta de Andalucía tiene capacidad para revertir esta situación, lo que ocurre es que parece que Susana Díaz ha querido llevarse su oferta fuera de Andalucía y aprovechar estas oposiciones para su campaña personal en las primarias, porque no se puede entender el repliegue del resto de comunidades en defensa de sus docentes y que aquí se esté dando todo lo contrario. Padres de familia se pueden ver sin trabajo y en una situación muy complicada».

María José Rivera, profesora interina de Lenguaje Musical, expuso su situación, tras una década en la que «nunca se dónde voy a estar». En este sentido calificó de «muy grave» la situación, debido a que «llevo 10 años dando clase y me veo en la calle. Han convocado unas oposiciones sin contar con nosotros, les da igual el profesorado interino, no piensan en nada, viene todo el mundo aquí y nos podemos quedar sin trabajo». La docente consideró que el 'efecto llamada' está claro y, aunque no saben exactamente cuantos opositores se van a presentar, puso como ejemplo que «en 2010 hubo cuatro tribunales de piano y este año nueve». La pasada semana la Consejería de Educación mandó un mensaje de tranquilidad a los padres de los alumnos, garantizando el normal desarrollo de los exámenes de fin de curso, aunque esto es algo a lo que los interinos no dan credibilidad. Rivera apuntó que «"a situación en los conservatorio no es de normalidad. Hay exámenes que se han aplazado porque no se pueden sustituir a los profesores».