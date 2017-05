Una ágil intervención policial permite detener a un activo atracador de bancos

La labor de los agentes que conforman el Grupo V de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería ha sido determinante para dar caza a uno de los atracadores de bancos más activos en España en los últimos años.

Tal y como adelantó la edición impresa de IDEAL el pasado sábado, se trata de D. C. B., un joven de 30 años, que fue detenido la pasada semana tras cometer presuntamente siete atracos en entidades bancarias y establecimientos comerciales repartidos por toda España en apenas un mes y medio.

Provisto siempre de pasamontañas y encañonando un arma de fuego como seña de identidad, el joven era un auténtico «lobo solitario». Acababa de salir de la cárcel tras haber sido condenado por asaltar entidades bancarias y había vuelto a las andadas a los pocos días de quedar en libertad.

Fue el pasado 16 de mayo cuando D. C. B. asaltó a punta de pistola una sucursal bancaria situada en la calle Turquía de Almería, localización situada al norte de la avenida del Mediterráneo. El joven actuó de manera rápida y logró escapar a pie con ansiada celeridad mientras trataba de pasar desapercibido entre los viandantes almerienses.

El atracador tuvo la osadía de entrar en un comercio muy cercano al banco que acababa de atracar

El motivo de este 'modus operandi' no era otro que llevar a cabo una costumbre arraigada en cada uno de sus asaltos. Siempre que daba un golpe se iba a un establecimiento cercano para observar desde una posición privilegiada la actuación policial. Y así lo hizo también tras asaltar la sucursal bancaria de Almería. Se quedó en bermudas tras cometer el asalto de riguroso negro y se fue tranquilamente a un comercio cercano a tomar algo mientras las primeras sirenas comenzaban a sonar.

Sin embargo, su vieja 'manía' no pasó por alto para los investigadores del Grupo V de la Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, cuyos agentes están altamente especializados en detectar robos con violencia. De hecho, estos policías no tardaron en seguir los pasos de este lobo solitario y consiguieron relacionarlo con varios asaltos en Madrid y otro que cometió tan sólo dos días después en Ávila, en el que se apoderó de 2.400 euros y en el que, en esta ocasión, no llevaba ningún elemento que cubriera su rostro. En la ciudad abulense, al igual que había hecho en Almería, se quedó a presenciar la actuación policial y tuvo la osadía de entrar en un comercio muy cercano mientras la entidad bancaria se llenaba de patrullas policiales.

Estrecha colaboración

No obstante, sus fechorías estaban contadas. Y es que los grupos policiales de Almería, Ávila y Madrid habían establecido un equipo conjunto de colaboración y ya tenían relacionado todos los atracos bajo su firma. La agilidad en la investigación de la Policía Nacional consiguió localizarlo rápidamente en la capital de España, donde se presupone que iba a volver a cometer un nuevo atraco, por lo que fue detenido en el acto y acusado de cometer al menos ocho robos con arma de fuego en entidades bancarias y comercios.

Los investigadores de la Policía Nacional también averiguaron, a través de entrevistas con testigos directos y el visionado de las cámaras de seguridad, que el autor de los hechos se desplazaba en ocasiones a otras localidades en autobús y pernoctaba en las mismas una sola noche, ya que tras cometer el hecho abandonaba la ciudad precipitadamente, tal y como hizo tras su asalto en la capital almeriense.