Las 10 app que debes tener en tu móvil si vives en Almería

Te levantas y vas a por el bus. ¿A qué hora pasa? ¿Qué línea debo coger? Mientras tanto, ves un atasco. ¿Ha habido un accidente? Esta tarde has quedad con tu pareja y no tienes plan ¿Qué tal una oferta de restaurante en Almería? Y para el fin de semana... ¿En qué playa del Cabo de Gata no hace viento? Todas estas preguntas pueden estar a la palma de tu mano si, en la pantalla de tu móvil, tienes estas diez aplicaciones, apps, básicas para tu día a día en la provincia de Almería. ¿Las tienes?

1. Surbús

La compañía que opera el servicio de transporte público urbano de la capital, Surbús, tiene una app con la que puedes consultar recorridos, horarios, incidencias o frencuencias de paso. Incluso puedes saber cuánto le queda a tu bus para pasar frente a tu parada. Un complemento genial para no perder ni un minuto en tu transporte urbano. Está disponible para Android e iOS.

2. Consorcio de Transportes

Si no vives en la capital, esta es tu herramienta: incluye horarios, guías de destino y frecuencias en las líneas de autobús metropolitano de Almería. Sólo tienes que descargarla y, en las opciones, señalar el área de Almería -ya que esta app es autonómica y también te puede servir si viajas a Granada, Málaga o Sevilla, por ejemplo-. Como en el caso anterior, está disponible para Android e iOS.

3. Senderos de Almería

¿Eres de los que en cuanto tienen un día libre cogen la mochila y se echan a recorrer el espectacular paisaje natural de Almería? Entonces esta es tu app de cabecera. Senderos de Almería, promovida por la Diputación Provincial, te permite disfrutar de miles de rutas clasificadas por duración y dificultad. Tiene mapas, fotografías y más información individualizada. Está disponible tanto para Android como para iOS.

4. Telpark

No siempre llevas monedas en el bolsillo para pagar la zona azul. Esta aplicación es tu solución: la asocias a tu coche y a tu tarjeta de crédito y puedes poner el tique virtual a tu vehículo. Con él puedes ampliar los periodos de aparcamiento sin tener que ir a tu coche a cambiar el tique, y también puedes parar el plazo de apartamiento pagando sólo y exclusivamente por el tiempo de uso del estacionamiento regulado. La tienes para iOS y para Android.

5. Comedor UAL

¿Eres universitario y comes habitualmente en el comedor de la Universidad de Almería? Pues gracias a esta app puedes saber el menú diario del restaurante sin necesidad de acudir hasta allí. Está disponible en Android. No obstante, si no quieres descargarte la app, también puedes ver el menú en su cuenta en Twitter.

6. Cinemappstop

Esta aplicación es una guía con las localizaciones cinematográficas de la provincia de Almería que incluye información sobre los film rodados, los protagonistas y los espacios en los que tuvo lugar el rodaje. Se pueden buscar las películas por género o por año de rodaje, así como por ubicación de los mismos. Está disponible para Android.

7. Cabo de Gata app / Níjar app

Si el Cabo de Gata es tu pasión: su paisaje, su comida, sus calas... Estas dos aplicaciones pueden serte muy muy útiles. En ellas puedes consultar el estado de la mar en las principales playas del espacio natural, además de contar con recomendaciones o rutas. La primera (Cabo de Gata app) está disponible para Android e iOS. La segunda (Níjar app) también las tienes en las dos plataformas: Android e iOS.

8. Oferplan Almería

Necesitas un plan y... ¿no se te ocurre nada? Con esta app puedes tener algunos planes de ocio, tiempo libre, gastronomía o cualquier otra cosa que se te ocurra a precios rebajados. Y está disponible tanto en la plataforma de Android como en la de iOS.

9. Museo de Arte Doña Pakyta

La app de este museo municipal te permite explorar su colección, conseguir información pormenorizada sobre sus fondos artísticos e incluso contar con una versión audiodescrita de sus contenidos. Está, de momento, sólo en Android.

y... 10. IDEAL

Sabemos que te gusta informarte, y que además te gusta hacerlo con tu diario de cabecera, IDEAL. Gracias a tí somos el diario de referencia en Andalucía y uno de los de mayor difusión de todo el país. Así que si quieres estar mínimamente al día debes tener todas las noticias de lo que ocurre en Almería en la palma de tu mano. IDEAL cuenta con apps tanto para la plataforma Android como para la de iOS.