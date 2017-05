Cazorla esperará a que Castellón declare ante el juzgado para exigirle responsabilidades

El Grupo Municipal de Ciudadanos no activará la cláusula del pacto de investidura con el Partido Popular para apartar a los regidores investigados en causas de presunta corrupción hasta que haya "si la hay" lo que denominaron como "imputación formal". En una rueda de prensa convocada de urgencia tras conocerse el auto por el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena cita a declarar a Miguel Ángel Castellón, actual teniente de alcalde y delegado municipal de Urbanismo, exdiputado provincial de Obras Públicas, el portavoz de los naranjas en el Ayuntamiento de Almería, Miguel Cazorla, defendió que a su formación no le temblará "el pulso" para hacer cumplir el pacto 'anticorrupción'. Pero que van a ser "prudentes" y no actuarán hasta que haya una "imputación en firme". Según Cazorla, esto tendría lugar una vez Castellón declare ante la instructora de la causa y ésta determine "que hay una investigación en firme".

"Creemos en la presunción de inocencia, pero firmamos un pacto 'anticorrupción' el 3 de junio de 2015". Dicho pacto incluye una cláusula por la que el PP -y el resto de partidos firmantes, también el PSOE- se avienen a "separar de inmediato a cualquier cargo" que resulte imputado por presuntos delitos de corrupción. "No vamos a pedirla hoy. Vamos a estar atentos al proceso y a su devenir. No vamos a pedir la dimisión, pero sí prudencia", asestó Cazorla.

El portavoz de los naranjas aseveró que esta posición, similar a la mantenida por su partido en la Región de Murcia -donde el ya expresidente, Pedro Antonio Sánchez, del PP, se vio forzado a dimitir ante la presión de la oposición por su imputación en el Caso Auditorio, una investigación sobre su gestión como alcalde de la localidad murciana de Puerto Lumbreras- ha sido consensuada con la dirección autonómica del partido, presidido por Juan Marín.