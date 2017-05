Castellón: "En ningún momento intervine"

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería y exdiputado de Obras Públicas de la Diputación de Almería ha aseverado esta mañana, en un comunicado remitido a la prensa que "en ningún momento" intervino en el procedimiento de adjudicación del contrato de obra para la mejora de la eficiencia energética en el municipio de Olula del Río por el cual ha sido citado a declarar como investigado por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Purchena. En el texto remitido por el regidor del PP, indica asimismo que ha tenido conocimiento del auto por el cual se le cita a declarar "por terceras personas". "No me ha sido notificado oficialmente, algo que me puede provocar indefensión", ha alegado.

Según su versión de los hechos, sobre los que el Juzgado de Purchena investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, el regidor desconoce "absolutamente" cómo se produjo el procedimiento de adjudicación de dicho contrato, "ya que el mismo se tramitó por el Ayuntamiento de Olula del Río". "La Diputación Provincial de Almería tiene entre sus cometidos la asistencia técnica a los ayuntamientos de la Provincia, y que cumpliendo esa función, el Área de Fomento en la que desempeñé mi cargo de delegado del área entre los años 2012 a 2016, asistió con diligencia en innumerables ocasiones a los ayuntamientos de la provincia", ha dicho.

Además, ha considerado que esta situación puede conllevarle un "daño irreparable" a su "honorabilidad", "así como el que se puede provocar al buen nombre del Ayuntamiento de Almería donde ejerzo el cargo de concejal, y a su equipo de gobierno". Por ello, esta mañana ha recibido con su letrado el auto, ha solicitado la revisión del expediente judicial y ha presentado un recurso de reforma al respecto de su citación. "Espero la pronta y buena resolución del procedimiento judicial en el que indirectamente y por error me he visto involucrado", ha agregado.

"Tristemente en España han ocurrido casos desgraciadamente deleznables que sonrojan a los ciudadanos y a las personas que prestamos servicio en alguna administración con la más honorable búsqueda del interés público. Ese estado de indignación que la inmensa totalidad de españoles vivimos ante los desaprensivos que aprovechan su posición en un determinado partido político, en un cargo de representación en la administración o como funcionarios de las mismas para vulnerar el Estado de Derecho, hace que no solamente tengamos una mala concepción de las personas firmemente condenadas por la justicia, sino que también, a veces, se condena por anticipado a personas que en cualquier momento de la instrucción pueden ser acusadas sin aportarse finalmente pruebas para su condena", ha agregado. "Hago desde aquí un llamamiento a todos para que hagamos que el Estado de Derecho se imponga y sea justo también con la honorabilidad de las personas. La presunción de inocencia es algo irrenunciable en nuestro Estado de Derecho, algo a lo que políticos, medios de comunicación y ciudadanos deberíamos contribuir a preservar", ha concluído.