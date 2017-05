Pacheco anuncia una reforma en el Cable Inglés mientras la oposición le acusa de falta de liderazgo

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, pasó ayer casi sin despeinarse el trámite del debate sobre el estado de la ciudad. Y lo hizo pese a estar en visible minoría en un Salón de Plenos en el que se desarrolló una sesión extraordinaria donde hasta se aventuró a hacer anuncios rutilantes frente a una oposición más bien de guante blanco ocupada en restarle legitimidad y cuestionarle su liderazgo.

Algo que ya se esperaba un Partido Popular que aunque sobrepasa ya su cuarto mandato gobernando, quiso claramente marcar distancias con sus predecesores. Ya saben, la famosa invocación al 'nuevo tiempo' que tanto se pregona desde los escaños políticos a partir de las consecuencias sociales del estallido de la crisis económica. En esta nueva ola de gestión se reclama por parte de los ciudadanos, hartos de cuitas partidistas estériles, la materialización de palabras como 'diálogo', 'consenso', 'transparencia' o 'participación'. Y todo siempre anteponiendo las ambiciones de partido por el interés general de los ciudadanos. Sobre la mayoría de estos hitos del nuevo 'mainstream' político, Pacheco trenzó un discurso de apertura de debate en el que trasladó parte de su responsabilidad como alcalde al resto de grupos de la oposición. Paradojas de ser una mayoría minoritaria donde para el gobernante le es tan molesta la oposición como necesaria.

El alcalde popular es consciente de que necesita entenderse con unos grupos con los que ha llegado en su año y medio de mandato a algunos acuerdos importantes. Sacó pecho por ello. Entre estos mencionó las ordenanzas de limpieza o transparencia (que se aprobará el martes ), o el mismo presupuesto. Fue un discurso de principio inédito, lejos de congratularse por sus logros personales lo hizo por los colectivos, auténtica prueba del algodón de que la minoría obliga.

A pesar de la buena sintonía que parecía traslucirse de sus palabras, el alcalde tampoco parecía estar muy convencido del ánimo de sus interlocutores poniéndose la venda mucho antes de tener la herida. Con una clarividencia más propia de San Malaquías, adelantó los golpes que le vendrían de la oposición, que acabó hasta por reírle la destreza: «No sabía que era usted adivino», le diría minutos después el portavoz de IU.

De esta forma fue cómo Pacheco defendió su liderazgo entre censuras a una oposición que ya sabía que iba a pintar un paisaje al óleo con nubarrones negros. Sus dotes de capitanía no se podían poner en entredicho porque, según dijo, había desbloqueado asuntos como «las obras del paso a nivel de El Puche, la ampliación del paseo marítimo, el Puerto-Ciudad o la redacción de Plan Estratégico de Ciudad...», recitó. Ni tampoco se le podía acusar que fuera poco reivindicativo con los suyos. Nada se le podía decir al hombre, que mencionó su participación en las protestas para pedir el tren o el conservatorio, donde recordó que aún están buscando a los socialistas, que contra la Junta: ni 'mú'.

El Cable Inglés

Mientras hacía lectura del inmaculado expediente, se le iban cayendo anuncios. Algunos de relevancia, como el que construirá un nuevo centro municipal -en un solar de la Vega de Acá- para las entidades sociales. Lo dijo para protegerse de la lluvia que suele calar en el patio popular en este tipo de debates. El manido estigma de la insolidaridad que, efectivamente, salió a la palestra durante la jornada. Además de para guarecerse, el anuncio fue una enmienda a la totalidad a su predecesor, un Luis Rogelio Rodríguez-Comendador que prometió el edificio Virgen del Mar a las asociaciones. Algo que nunca ocurrió.

Pero el reclamo más sorprendente fue el de que el Ayuntamiento liderará una rehabilitación en el Cable Inglés «si la Junta no quiere, no puede o no sabe». Así lo dijo Pacheco, que sin embargo a continuación exigió al Ejecutivo andaluz que cumpliera sus compromisos con la ciudadanía. Y si no, pues lo harían ellos. En lo que sonaba a un ultimátum blandito que, por cierto, volvió a aparecer en cuanto a San Cristóbal. Este barrio protagonizó otro de los anuncios del PP, que prepara ya una addenda para urbanizar con fondos propios la calle Pósito, que se ubica junto a Plaza Marín y que está hoy cerrada al tráfico.

La cosa fue tal que hasta desde IU se le enmendó la plana al alcalde: «No estoy de acuerdo en que se le haga todo el trabajo a la Junta», señaló Esteban, que sorprendentemente criticó más al Ejecutivo andaluz que el Partido Popular. Su intervención comenzó con los ecos aún de un Pacheco que acabó con el consabido listín de logros. Este duró varios minutos aunque nada comparado con lo que vendría después por parte de su portavoz. «No diré en mi discurso que todo está bien», avisaría antes el primer edil en otro alarde profético que no se cumplió.

La legitimidad de Pacheco

El portavoz de IU, Rafael Esteban, fue el primero que ayer acusó a Pacheco de falta de legitimidad. Hurgó así en la que es hoy la principal herida abierta que tiene el alcalde: que no ha ganado en las urnas ninguna elección como cabeza de lista. Es decir, que está ahí porque Comendador lo quiso como sucesor. En una primera intervención leída y pasada de tiempo, Esteban se hizo fuerte rescatando para la ocasión la 'Almería Olvidada' del poeta José Ángel Valente. Esta sería, dijo, la que ejemplifica una gestión del Partido Popular no ya de 18 meses sino de 14 años.

Para el portavoz de IU, la ciudad que soñó en 2005 con dejar atrás su estigmatizada figura fue bruscamente despertada por un PP al que acusó de continuar creando el clima propicio para el beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría de ciudadanos, que según Esteban, siguen asistiendo atónitos al paseo irredento de una Almería que continúa con las mismas carencias históricas de siempre.

Las grandes infraestructuras, la Corona Norte o el Casco Histórico... fueron reivindicados por el de IU, que dibujó con sus palabras el panorama casi desolador que había anticipado Pacheco. La desigualdad, el interés de los privados, la falta de atención a la cultura... uno tras otro fueron cayendo como bolos los asuntos fetiches de una intervención mil veces oída en el Salón de Plenos municipal.

Precisamente así era como quería demostrar Esteban que la cosa había cambiado poco en la ciudad desde los versos de Valente. Instó así al alcalde a pisar más la calle. Pero no «para proyectar su imagen a base de fotos», sino más bien para conocer las desigualdades «existentes entre los ciudadanos de Almería», dijo el portavoz de IU, quien cree tener calado al alcalde: «Usted da muchas palmaditas en la espalda pero luego hace lo que le interesa», le lanzó a un primer edil al que acusó de eludir constantemente el debate a pesar de que la oposición se lo pone «fácil». «Si ejecutase las mociones que le presentamos podría lucirse», le espetó.

Por su parte, también el PSOE le recordó a Pacheco que había sido puesto en la silla que preside el Ilustre Salón de Plenos por su «padre político» Comendador, quitándole así de un plumazo la legitimidad de los votos. Fue este el pilar maestro sobre el que construyó un edificó que defendería durante la jornada con la fina ironía de su portavoz Juan Carlos Pérez Navas.

Las 35 propuestas del PSOE

El discurso socialista fue el más elegante aunque también el más electoralista. Un nuevo episodio más a sumar en la guerra de desgaste abierta contra el PP desde el día que pasaron a la oposición. Tras definir el año y medio de gestión de Pacheco como el del «descontrol, desinterés y desgobierno», Pérez Navas le echó en cara haberse apuntado tarde a ciertos asuntos como por ejemplo el Plan Estratégico de ciudad, propuesto por el PSOE durante la campaña electoral.

«¿Se acuerda de cuando se reía de nosotros por solicitarlo? me alegro que hoy vaya a ser una realidad», llegó a decir un portavoz socialista que alternaba los pellizcos de monja con las buenas palabras. Muy sibilino. Era como iba colando ironías y chascarrillos tal que así: «Tengo que reconocerle a usted la importante promoción que han hecho de la ciudad a nivel nacional», decía, y pasaba a continuación a recordar los episodios televisivos de Rovira acusando en 'prime time' al edil Sánchez de exterminar perros, la intervención de la edil de Igualdad explicando el episodio del KH7 en 13 TV o el momento en el que Juanjo Alonso desveló una operación policial en el pleno, asunto que trascendió a Almería.

Tras un momento de reivindicaciones muy de senador de Almería, exigiendo el tren e infraestructuras pero nada que responsabilizase a la Junta, el portavoz logró atraer la atención de todos al anunciar el registro por parte de su grupo de 35 propuestas 'resolutivas'. Enseñando un díptico de buen tamaño perfecto para las fotografías, el socialista pidió cosas tan necesarias como un pacto por el empleo, que se forme un grupo de expertos en pos de una fiscalidad justa o el aumento de las plantillas de Policía Local y Bomberos.

El debate de C's y el portavoz

Por parte de C's lo más significativo es que equivocaron el asunto central del debate, que iba sobre el estado de la ciudad y no sobre su gestión. El portavoz de C's, Miguel Cazorla, usó el tiempo para colgarle a su grupo político medallas a un lado y a otro de la pechera. Trufó su discurso de los nuevos clásicos: 'el nuevo tiempo', 'consenso' o 'transparencia', para acabar preocupado por la demografía de Almería. «Sabremos que hemos hecho buen trabajo cuando en unos años vivan en la ciudad 30.000 o 40.000 personas más», dijo Cazorla, que avisó al PP de la importancia del turismo o de cumplir los compromisos pactados.

No fue hasta la segunda intervención cuando el plenario más o menos supo cuáles eran las prioridades de C's de cara al futuro: Puerto-Ciudad, fin de las obras de Plaza Vieja o la dinamización del Casco Histórico, señaló un Cazorla que se enredó más de la cuenta, como si Thomas Bernhard le hubiera redactado el discurso. De la gestión del PP dijo poco, sólo le recordó los 26 millones de euros sin ejecutar del presupuesto del año anterior: «No dice mucho de ustedes como gestores», se atrevió a decir, para a continuación instar al pleno a dejar la macropolítica a un lado y centrarse «en lo que les interesa a los ciudadanos», concluyó, no sin antes citar a Kennedy y hasta a Carlos V.

Por último intervino el portavoz popular, Miguel Ángel Castellón. Suya fue la intervención más ortodoxa: se dedicó a vender logros y a repartir a diestro y siniestro. Sacó los muertos del armario a todo el plenario y luego, para rematar, se atrevió a tender la mano a lo que quedaba vivo de la oposición. Todo muy 'old school'.