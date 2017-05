"Esta Navidad he sido más feliz al retirar a menores que sabía que iban a dormir cenados"

Ambas son hijas de policías. Son, actualmente, las únicas agentes que patrullan juntas y así llevan cuatro años. Son agentes del área de Protección del Menor de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la provincia de Almería, lo que se conoce como Policía Autonómica, para abreviar. Isabel fue de las primeras en llegar y Raquel se incorporó directamente hace cuatro años a esta unidad. Han trabajado en Madrid, Barcelona o El Ejido, entre otros lugares. Les apasiona lo que hacen por muchos motivos. Ser policía es, para ellas, un privilegio. Ayudar a los demás es una satisfacción y un reto. Estar rodeada de amigos y de excelentes profesionales les crea adicción a su trabajo.

–Se han vestido de uniforme para las fotografías pero rara vez lo usan, ¿no?

–Siempre vamos de paisano por el trabajo que desempeñamos. Estamos en la calle hablando con menores con sus familias, profesores o amigos. Regresamos para transcribir el fruto de ese trabajo y realizar la labor de oficina, pero pronto volvemos a la calle.

–Y ¿qué les echa a la calle?, ¿cómo inician un trabajo?

–De muchas maneras. Podemos tener un requerimiento de Emergencias 112, o del Servicio de Protección de Menores, del Servicio de Prevención y Apoyo a las Familias, de la mano de los servicios sociales, de la Fiscalía de Menores o de oficio. También formamos parte de la Comisión de Absentismo y tenemos requerimientos de Educación.

–Se produce un absentismo y comienzan a tirar de la manta...

–En ocasiones encontramos que hay algo más, sí. Recientemente, nos ha ocurrido. Llegamos a un domicilio y no nos cuadraban muchas cosas. Realizamos un informe sociofamiliar y ha acabado en la Fiscalía de Menores.

–¿Cuándo acuden a un domicilio?

–Es el último paso. En primer lugar recabamos toda la información que podemos. Información sanitaria, escolar, familiar y de vecinos, de los servicios sociales, etc. y después ya vamos a la entrevista con los familiares pero, antes, tenemos que saberlo todo. Es nuestra manera de trabajar aunque también depende de la gravedad del caso. A todos nos atañe la ley y por encima de todo está la Ley de Protección de Datos. Podemos solicitar los datos en función de la gravedad del asunto. Sospechamos o sabemos que se están cometiendo delitos y todo tiene que estar muy justificado y bien argumentado.

–¿Cuántas retiradas realizaron durante el último año?

–En 2016 fueron 31 a requerimiento del Servicio de Protección de Menores de la Delegación de Igualdad. Acudimos a la casa junto a la letrada que es la que les informa y nosotras nos llevamos al menor. Hay expedientes que se resuelven rápido, porque son de urgencia, pero para otros casos se tardan años en resolver porque antes de tomar la decisión de retirarle a los padres los hijos hay que trabajar mucho. Desde los servicios sociales, a los equipos de tratamiento familiar, nosotros, el Servicio de Protección de Menores, los centros escolares,… Si se van consiguiendo objetivos, se baja la pirámide. Se sube o se baja en función del trabajo que realizan los padres con sus hijos. Al final, nosotras y todos actuamos cuando se dicta una resolución de desamparo.

–Debe ser duro llegar a esas casas...

–Sí, pero es el final de algo que se podía advertir. Trabajadores sociales, psicólogos, etc. han trabajado estrechamente con las familias previamente y ellos se encargan de atenderles después. Sobre todo, tenemos cuidado con los menores que son a los que protegemos. Ellos nacen y crecen en un entorno y todo lo que ven a su alrededor lo considera normal, sobre todo a determinadas edades. La sociedad normalizada puede que no lo comprenda, pero hay familias que pueden tener unos u otros problemas y no entienden la situación y trayectoria en la que tiene que crecer un menor y educarse y ahí está el excelente trabajo de los servicios sociales en general, de todos los equipos. Intentan ayudar a estas familias para que sigan siendo una familia y que el menor crezca en ella con todos los derechos que le corresponden.

–Son un eslabón en una pieza gigante, por lo que cuentan.

–El equipo es muy amplio y todos nos ayudamos. Nosotras estamos encantadas de cómo nos tratan y la información que nos dan desde los servicios sociales de los municipios, como del resto de administraciones. Las fuerzas y cuerpos de seguridad y las policías locales son, igualmente, fundamentales. También trabajamos con unidades de Protección del Menor de la Policía Autonómica de otras provincias porque, en algunas ocasiones, estas familias son nómadas.

–La resolución, ¿es provisional o definitiva?

–La resolución de desamparo es provisional. Todo se lo explica la letrada a la que acompañamos. Es delicado decírselo a los padres y a los menores, porque estos tienen que ir a un centro. A los padres se les explica que es temporal, pero que tienen que hacer un trabajo para recuperar a sus hijos. Tienen cita, después, con el Servicio de Protección de Menores y allí les dicen qué es lo que tienen que hacer. Antes de la retirada, las familias han trabajado con los servicios sociales y saben, porque se les dice, que puede llegar al retirada si no cumplen con su obligación y con la ley.

–¿La retirada se produce a cualquier edad hasta los 18 años?

–Sí. Hay retiradas que se hacen en el hospital porque se está a la espera de que nazca el bebé. De ahí hasta los 17 años. También suele ser de varias personas, varios hermanos. Puede que estén juntos en la misma casa o que estén diseminados en varias.

–Deben ser bien reconocidas en determinados ámbitos familiares. Ya no sé si queridas o, más bien, impopulares.

–Lo segundo. También es impopular otra de nuestras múltiples funciones, que es la escolarización. El año pasado recibimos más de 200 solicitudes de inspección en domicilios desde la Delegación de Educación.

–De colegios concertados, supongo.

–Salle, Compañía, Stella Maris y también de colegios privados o concertados en Huércal, Roquetas y El Ejido. Allí acudimos siempre, también, de paisano. En general, sólo llevamos coche de apoyo si vemos que puede existir alguna problemática. .

–¿Han tenido situaciones violentas?

–Pocas, afortunadamente. En los hogares hemos visto de todo porque acudimos sin avisar y tratamos de que no estén los menores, que estén en el colegio o que hayan salido. Lo que prima en nuestro trabajo es el interés superior de menor. Son personas que necesitan la máxima protección. Nuestra formación tanto en la Policía Nacional como en la Policía adscrita es amplia y constante. Estamos en constante reciclaje porque cambia mucho la legislación y los protocolos.

–Y, además, ayudan a otras áreas de la Policía Autonómica.

–Sí. Somos unos 50 funcionarios. La plantilla no es muy amplia así que, cuando se necesita, nos apoyamos para desarrollar un trabajo. Por ejemplo, formamos parte del dispositivo del INFOCA que lo llevan los compañeros de Medio Ambiente, pero estamos preparadas para intervenir.

–¿Qué es lo que les resulta más gratificante?

–No cambiaríamos por nada ser policías y lo que hacemos. Quizá, lo mejor, sea el hecho de dormir a gusto sabiendo que has hecho las cosas bien. Esta Navidad, por ejemplo (habla Raquel) lo que pasado muy bien retirando a unos menores el día 22. Vemos cosas de maltratos físicos, cosas muy duras y la sensación de pensar que este niño va a dormir con la barriga llena o sin que le rompan una costilla es agradable.