El Ayuntamiento aprueba la inclusión de la Junta en el convenio Puerto-Ciudad

El Ayuntamiento de Almería, a través de la junta de gobierno local, aprobó ayer el modificado al convenio de colaboración entre administraciones para redactar y ejecutar el proyecto Puerto-Ciudad, al objeto de incluir a la Junta de Andalucía en esta estrategia fundamental para el futuro de la capital.

El concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Castellón, se congratuló por la noticia ya que a su juicio es el proyecto más «ilusionante» que encara en los próximos años una ciudad que está llamada a transformar su fisionomía y la forma en la que se disfruta por parte de sus habitantes. Este fue el primer punto del orden del día que ayer se debatió en la reunión que cada martes celebra el equipo de gobierno municipal. Tras su finalización, el portavoz significó la importancia de que «todas las administraciones se sumen a un documento estratégico y colaboren en su desarrollo», dijo.

En este sentido, Castellón anunció la intención municipal por seguir «aunando voluntades» de cara a engrosar la lista de agentes activos que participen en el impulso de esta estrategia, cuyo ámbito de actuación traza el segmento existente entre el Cable Francés y la rotonda del Bayyana. La magnitud de este proyecto hace necesaria la incorporación también de agentes sociales que puedan aportar su granito de arena. Este es el siguiente objetivo una vez que la Junta ya forma parte del Puerto-Ciudad.

En un principio, tal y como recordó el concejal de Vivienda y Desarrollo Urbano, el Ejecutivo andaluz prefirió quedarse fuera y no suscribir un convenio que firmaron en diciembre el Ayuntamiento de Almería, la Fundación Bahía Almeriport y la Autoridad Portuaria. De momento, la incorporación de la Junta no trae aparejada aportación económica alguna. Si bien las inversiones no están aún perfiladas pues se está a la espera un 'Master Plan' que clarifique de la mano de expertos internacionales cuáles son las mejores oportunidades con las que cuenta la ciudad de Almería. De esta forma se dotará de sentido un proyecto que por el momento se pretende ejecutar a medio y largo plazo. Sin prisas.

Castellón anunció que ahora está pendiente la firma de la addenda aprobada ayer y en la que figura la incorporación de la Junta. Ante esta nueva situación y de manera automática a partir de ahora ya es segura la participación de dos miembros de esta administración dentro de la Comisión de Seguimiento que ya trabaja en el destino común que supone la integración del Puerto y la ciudad. Así lo confirmó el dirigente municipal, quien deseó poder contar buenas noticias pronto respecto a una actuación que promete.