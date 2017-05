El PSOE ve una "mala noticia" que el Gobierno "se empeñe en licitar un AVE de segunda" para Almería

La diputada nacional del PSOE Sonia Ferrer ha calificado este martes de "mala noticia" que el Gobierno "se empeñe en licitar un AVE de segunda para Almería", ya que, según ha dicho, incluir tramos de una única vía en el diseño que ha programado el Ministerio de Fomento "desoye" las peticiones de la ciudadanía almeriense "que pide el mismo trato que han recibido otras provincias españolas".

"El PP sigue tragando carros y carretas, a pesar de que la sociedad almeriense y los propios empresarios, reunidos recientemente en Almería en una cumbre por el Corredor Mediterráneo, le haya dicho por activa y por pasiva al Gobierno que el recorrido que discurre por nuestra provincia debe ser de doble vía, ya que de lo contrario se creará un cuello de botella", ha trasladado en un comunicado.

Ferrer ha señalado que le resulta "llamativo" que el PP "siga insistiendo" en que el AVE llegará en 2023 a la provincia, cuando la planificación que aparece en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "contradice ese horizonte de finalización de las obras".

"Es de una total desvergüenza que el PP ponga en valor que por primera vez se tenga un calendario, una programación y unos compromisos, que ya existían con el anterior Gobierno socialista", ha subrayado.

Para la diputada, el PP está actuando "como si en estos cinco años el Gobierno no se hubiese olvidado de Almería, no se hubiesen dejado de invertir 417 millones de euros o no se hubiera engañado a todos los almerienses con justificaciones peregrinas que luego se han demostrado falsas".

En esta línea, ha considerado que con esta "pseudo-estrategia" iniciada tras la visita del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el 3 de abril a la provincia, "lo único que hace el PP es ganar tiempo, no reconocer que las obras acumularán como mínimo siete años paradas para intentar reescribir la historia del desfalco que ha cometido con la provincia de Almería".

"La realidad es que los almerienses hemos sufrido y vamos a seguir sufriendo, como ninguna otra provincia, un gravísimo castigo por parte del Gobierno de Rajoy, que sigue además sin resolver varias incógnitas que posiblemente provoquen más retrasos en las obras, como son la conexión con el Puerto o la integración del ferrocarril en la trama urbana de la ciudad y todo esto nos hace pensar que los plazos que está ofreciendo el PP son otra burda mentira disfrazada de buenos propósitos", ha concluido.