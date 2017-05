¿Te acuerdas de cuando Almería tenía trece salas de cine?

‘El bueno, el feo y el malo’, ‘Por un puñado de dólares’, ‘La muerte tenia un precio’, ‘Boinas verdes’, ‘Patton’, ‘Lawrence de Arabia’, ‘Cleopatra’, ‘Conan el bárbaro’, ‘La historia interminable’, ‘Indiana Jones y la última cruzada’, ‘Astérix en los Juegos Olímpicos’, ‘Exodus’, ‘El niño’ y así cientos de películas que se rodaron en Almería y sólo las primeras se vieron en cines de la ciudad, sin necesidad de tener que coger el coche o el autobús para verlas en un centro comercial desangelado. Porque ir al cine entonces no era como hoy. Llevaba consigo una liturgia que suponía quedar con bastante tiempo de antelación para tomar un refresco o un café o guardar la cola para conseguir las entradas

-internet, que ha matado el cine por la posibilidad de ver la película que quieras sin salir de casa, permite comodidades como adquirir las entradas con antelación-. Además, tenías la ventaja o 'desventaja', según se mire, de si no habías visto el principio de la película la podías ver en el segundo pase, aunque por la cuenta que te traía ya estabas avisado y preparado para no llegar tarde, pero las entradas no estaban numeradas como ahora. De todas formas, la posibilidad de ver la película otra vez es posible porque no hay llenos.

Y es que en Almería capital hubo una época en la que andando se podía formar parte de esa magia que suponía ir una tarde de sábado, domingo o un día festivo a ver una película rodada en Almería o en la ‘conchinchina’, para ver el estreno de 'Superman' en el Reyes Católicos; el de 'Grease' en el Imperial, o ¿Quién mató a Roger Rabbit? en el Cervantes.

Almería perdió esa magia y fue acabando con el cine porque se quedó hace años sin salas en la capital y no hay que remontarse mucho tiempo atrás. En 1980, tal día como hoy, la cartelera que aparecía en IDEAL señalaba 14 salas de cine en trece espacios, la mayoría climatizados. La única sala con dos salas de proyección era el Centro Cinematográfico, situado en la Plaza Marín. Tal día como hoy, en 1980, en el centro de Almería se encontraban las siguentes salas:

1. Reyes Católicos, situada en la calle del mismo nombre donde hoy se ubica un salón de bingo que proyectaba la película 'Vacaciones al desnudo (sin cáscara)', con Juan Carlos Naya y Lilli Carati.

2. Cine Roma, en la actual calle La Reina, que exhibía la película 'Abadonados en la isla perdida', con Robert Logan.

3. Teatro Cervantes, en el Paseo de Almería, donde se proyectaba 'Cuba', con Sean Connery.

4. Cine Moderno, en la calle José María Acosta, a la espalda del Ayuntamiento de Almería, exhibía 'Sábado negro', Saverio Marcone, Mirella Dangelo y Luciano Bartola.

5. Cine Liszt, que estaba en la calle Torres, entre la Plaza Flores y la Plaza San Pedro, que exhibía 'Juego para parejas infieles', en versión original, protagonizada por Pierre Rousseau y Sophie Cnudde.

6. Cine Gelu, en la calle González Garbín, que exponía 'Rosa Bombón', en versión original, co nla presencia de Karl Stegger y Sigrid Horne.

7. Cine Imperial, ublicado en la calle Pablo Iglesias y que más tarde pasaría a tener cuatro salas, sólo tenía una sala en la que ponían 'Cinco Tenedores', con Concha Velasco, José Sazatgornil 'Saza', Manuel de Benito, Manuel de Blas y Pilar Bardem.

8. Cine Monumental, en la calle Real del Barrio Alto, con 'Nuestro agente en Casablanca' y Billi Chang.

9. Centro Cinematográfico, que en su sala A mostraba 'Correrías de verano', de Mark Hamill, y en la sala B 'Emmanuelle y el imperio de las pasiones', con Laura Genser.

10. Emperador, que estaba en la calle Gregorio Marañón, exponía 'Drácula',. con Frank Langella y Laurence Olivier.

11. Cine Los Ángeles, en la calle Marchales, proyectaba 'El gallo y sus alumnas', con Rossana Podesta y Lando Buzzanca.

12. Cine Apolo, el ahora teatro en Obispo Orberá, exhibía 'Cantando bajo la lluvia', con Gene Kelly y Debbie Reynolds.

13. Cine Bahía, en la calle Téjar, en El Zapillo, proyectaba un programa doble con 'Billy Chang' y 'Canoa'.

Luego aparecerían otras salas como la Concordia, en la calle Valero Rivera

-una travesía entre Javier Sanz y Federico García Lorca-, o el Hesperia, un cine de los cincuenta que reapareció en la primera década del siglo XXI en lo que antes era el cine y la terraza del mismo nombre, entre General Segura y Marqués de Comillas.

Variada oferta que fue decayendo con el paso de los años hasta quedarse en nada. Hoy en día para ver cine en Almería obligadamente hay que hacer kilómetros y acudir al Centro Comercial Mediterráneo, donde sí es verdad que se puede ver cómodamente la película que quieras, pero la 'comodidad' de antes no tiene nada que ver con la de ahora, en la que la Almería, tierra de cine, es una Almería, tierra 'sin cines'.