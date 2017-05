Costa de Almería tiene uno de los alquileres vacacionales más baratos de todo el país

En mayo es raro que haya alguien que no esté ya pensando en ese día en el que cierra la puerta de su trabajo para no volver hasta el mes siguiente, desconectar y, ante todo, extenderse sobre la arena a escuchar las olas del mar. ¿Adonde ir? Esa es la fantasía que ronda muchas cabezas. Y si finalmente decide no apartarse mucho de casa y quedarse en la Costa de Almería es posible que se ahorre un buen dinero, incluso aunque decida alquilar una vivienda vacacional.

Almería y sus viviendas junto al litoral está entre las provincias costeras más económicas para quienes quieren pasar unos días de descanso junto al mar y con el codo hincado en la barra del chiringuito. Concretamente, y según un estudio comparativo elaborado por Holidu, alquilar una vivienda vacacional en la costa almeriense puede salirle por aproximadamente 120 euros al día en la temporada alta, la más cara, utilizando las fechas entre el 12 y el 19 de agosto. Un precio que se aleja de los que ofrecen algunos de sus más directos competidores como la Costa del Sol (Málaga y Mediterráneo de Cádiz, 150 euros); la Costa de la Luz (Atlántico de Cádiz y Huelva, 148 euros) o la Costa Blanca (Alicante, 127 euros).

Ahora bien, si aún así prefiere cambiar de aires debe saber que en el entorno de Almería hay dos destinos costeros que le saldrían aún más baratos que quedarse en algún municipio a las puertas de casa. Las costas Tropical (Granada) y Cálida (Murcia) son aún más baratas: 114 euros la primera y 97 la segunda.

Aunque pueda sorprender, la costa vasca es la más cara de España con un precio de 319 euros. Es quizá por ello que muchos vascos hagan el corto trayecto a la costa cántabra para sus vacaciones estivales ya que la costa cántabra con una media de 120 euros es también de las más baratas del estudio.

La popularidad de los destinos más conocidos de la costa española se ve reflejada en su precio medio. Con 170 euros por noche, los precios de los destinos más conocidos están 16% por encima del conjunto de la costa española. Muy destacada a la cabeza de la zona alta de precios se encuentra la ciudad de San Sebastián, con un precio medio de 332 euros por jornada. También aparecen clásicos del veraneo de gama alta como Ibiza o Formentera con precios de 314 y 295 euros.

Además, en esta comparativa por los destinos turísticos más conocidos y demandados, Almería sale aún más económica que en la foto superior. Holidu ha comparado un destino por costa. En el caso de Almería, el elegido es Roquetas de Mar. Y es el destino más barato del país... salvo Tenerife. No llega a 110 euros por noche de media frente a los más de 300 de los antes mencionados.

Lo que está claro es que viajar en julio o en agosto supone un mayor coste en materia de alojamiento. Si en su lugar se opta por las últimas semanas de septiembre, el alivio para el bolsillo puede valer la pena pese a que se tenga que esperar más para el merecido descanso. En Almería los precios se reducen a casi la mitad pese a que, de media, la reducción en el país es de aproximadamente un 28%. La excepción, Canarias, que como Almería es refugio de buen tiempo asegurado casi todo el año.