Alumnos del IES Albaida culminan en Chequia su proyecto europeo del agua

El Instituto Albaida sigue trabajando en el proyecto de Erasmus + 'Wau-El agua a nuestro alrededor' y, en esta ocasión, una expedición del centro educativo almeriense se desplazó hasta Bechyne, localidad ubicada en la región de Bohemia, en la República Checa, donde permanecerán hasta hoy.

Durante una semana, alumnos y profesores almerienses comparten ideas sobre el agua en las diferentes manifestaciones artísticas. Después de haber estudiado el agua como origen de la vida y desde el punto de vista antropológico y medioambiental en otras visitas a Siauliai, en Lituania, y Alcains, en Portugal, en esta ocasión los componentes del Instituto Albaida disfrutan de la hospitalidad que le ofrecen las familias que les hospedan en Benyche.

Además, están teniendo la oportunidad de desplazarse hasta otras localidades emblemáticas de la República Checa, como Praga, Cesky Krumlow, Ceske Budejovice o Tabor, en las que están combinando el turismo y la cultura. María Luisa Cabrera, profesora del IES Albaida que está liderando este proyecto, aseguró que «queremos darle también un carácter reivindicativo a este proyecto, para que los jóvenes aprendan a cuidar del agua a largo plazo, no solamente de una forma tan inmediata, productiva y con tanto dinero de por medio como ahora. Hay que mirar que los acuíferos no se reponen a la velocidad que nosotros vamos consumiendo el agua».

El proyecto 'Water around us' tiene un recorrido de dos años de trabajo e incluye la visita a cada una de las sedes de los centros implicados. Los jóvenes de la Sandoros Progimnazija de Siauliai de Lituania, Agrupamento de Escolas José Sanches ES Vicente Da Beira de Alcains de Portugal y la Zakladni Skola Frantiska Jrizika de Behyne de la República Checa han venido teniendo estas experiencias de movilidad en una iniciativa en la que «queremos trasladar es que el agua es fuente de vida y que hay que conservarla porque es el bien más preciado y no le damos valor».

El IES Albaida también fue el pasado mes de febrero sede de este proyecto, acogiendo a portugueses, lituanos y checos en una semana inolvidable en la que el trabajo académico se combinó con todo tipo de actividades lúdicas y culturales, favoreciendo que los visitantes de estos tres países pudieran conocer algunos de los recursos turísticos de la provincia de Almería.

El centro almeriense hizo partícipe a sus visitantes de las zonas desérticas y de las dificultades para poder contar con el líquido elemento, lo que contrasta con alguno de sus compañeros de proyecto, cuya principal preocupación es la gestión de la abundancia de agua. Esta experiencia es muy positiva para los estudiantes que, además de conocer más sobre la temática del proyecto, tienen la oportunidad de practicar los idiomas con sus compañeros de otros países, ya que además las estancias se realizan en las casas familiares de cada uno de ellos mediante un proceso de intercambio.