La Junta derriba los mitos del amor romántico

La Junta de Andalucía, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y con la colaboración del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), ha organizado un espectáculo músico-teatral a cargo de la agrupación artística 'Las XL', con el fin de derribar y deconstruir los mitos del amor romántico y sensibilizar a la población, especialmente la más joven, sobre la importancia de aprender a diferenciar entre un amor sano y respetuoso, y una relación de pareja tóxica y machista.

La obra músico-teatral se ha llevado a cabo en el Teatro Cervantes de Almería y ha contado con la actuación de dos las artistas Nía Cortijo y Marta Sitjà. Ambas tienen una dilatada experiencia en este tipo de espectáculos, formando parte de compañías como Lavíebel, Rolabola, Vaivén, etc. Así mismo han recibido varios premios por su trabajo. Su perfil artístico y puesta en escena se basa en la coeducación y prevención del machismo, y lo consiguen a través de la teatralización de escenas en las que se pueden reproducir ese tipo de conductas y utilizando como recurso pedagógico el humor.

Esta iniciativa da continuidad a la campaña 'No te pierdas, sin libertad no hay amor', iniciada por el IAM y el IAJ en noviembre de 2016, con el objetivo de prevenir la violencia de género en la adolescencia y la juventud, a través de una serie de talleres de sensibilización en los centros educativos, dirigidos a que el alumnado aprenda a identificar y prevenir los comportamientos machistas.

La coordinadora provincial del IAM, Francisca Serrano, ha destacado que "es necesario seguir realizando actividades de prevención hacia las personas más jóvenes, pues representan las bases del futuro de nuestra sociedad". Y continua añadiendo que "no hay modo más efectivo de derribar el machismo que actuar desde el momento en que se despiertan las primeras atracciones entre chicos y chicas, impulsando medidas que muestren lo que significa amar verdaderamente a una persona, siempre desde el respeto y con buenos tratos".

Para el coordinador provincial del IAJ, Ramón Soto, "nuestro trabajo diario ha de estar comprometido con sembrar en la juventud un espíritu crítico, capaz de detectar el machismo desde sus primeras manifestaciones, ya que son éstas las que conducen a situaciones de malos tratos hacia la mujer en el ámbito de la relación de pareja".

Para combatir el machismo y la violencia de género de manera contundente hay que comenzar desde edades tempranas, por tanto es necesario ofrecer actividades diversas que conecten con este colectivo joven. Por este motivo, el gobierno de la Junta de Andalucía cada vez organiza más eventos de gran calado entre los más jóvenes, como por ejemplo la conferencia 'Juventud 3.0' que se llevó a cabo este año con motivo del Día Internacional de la Mujer en Almería (8 de marzo) y que estuvo a cargo de la youtuber 'Psicowoman' (Isabel Duque), bastante conocida en el mundo de las redes sociales por parte de las personas más jóvenes.

'No te pierdas, sin libertad no hay amor', continúa la senda de otras campañas conjuntas impulsadas por el IAM y el IAJ, como la de 2013, 'No es Amor', con la que se trabajó para enseñar a identificar las relaciones tóxicas y de dominación; en 2014, 'Sí es Amor', con la que mostró a la juventud modelos de comportamientos en la pareja que sí son respetuosos; y a la de 2015, 'El amor no se mide' con la que se pretendió dar a la juventud claves para saber identificar los roles sexistas que pueden llevar a una pareja a la violencia de género.

Muchas mujeres jóvenes sufren situaciones de acoso por parte de su entorno tras romper con el maltratador, una situación que ha sido detectada por el equipo de profesionales del Servicio de Atención Psicológica a Víctimas Adolescentes del IAM.

A través de la iniciativa 'No te pierdas, sin libertad no hay amor', se quiere dar un paso más y, tal como afirma Francisca Serrano, "poner el foco de atención en los chicos y chicas y en el entorno de amigos y amigas, pues son los auténticos testigos de todas estas situaciones y no deben nunca normalizarlas, sino todo lo contrario, pedir ayuda, apoyar a la amiga o compañera de clase que está sufriendo acoso o violencia de género, y acusar más denostar este tipo de conductas en todos los foros necesarios, sobre todo ante sus tutores y personas de referencia".