El Festival de la Cerveza Artesana se consolida con la participación de 17 empresas

El Palacio Provincial acogió ayer la presentación de la 'III Feria de la Cerveza Artesana de Almería', un evento que ha logrado consolidarse en el calendario de eventos de la provincia de Almería.

La diputada de Agricultura, María López; la concejala de Movimiento Vecinal de la capital, Rafaela Abad, y Juan Felipe Navarro, organizador, desvelaron todos los detalles acompañados de los representantes de las 17 empresas que van a promocionar sus productos del 19 al 21 de mayo en la Plaza Vieja de la capital.

López invitó a toda la provincia a visitar la capital para degustar la diversidad de las cervezas artesanas que integra la marca 'Sabores Almería', así como a la cerveza invitada de este año que llegará desde Laroles (Granada). En este sentido, deseó que este año se alcancen las mismas cotas de éxito en una feria que se confirma en el calendario y que incluye productos realizados por empresas hosteleras que se suman al evento.

Por su parte, Rafaela Abad destacó que esta feria «viene a apoyar a los jóvenes emprendedores que se han embarcado en esta aventura en la necesaria búsqueda de canales de distribución que permitan su conocimiento y consumo responsable en ámbitos no solo locales y provinciales, sino regionales y nacionales», dijo.

Las empresas cerveceras participantes son Alborán, Far West, El Cabo, Origen, Filabres, La Cala, Torolé, El Chato, Glamour y, como estrella invitada: la granadina Nazarí. El resto de firmas son: Vodka-Ginebra, Licores Ignis, La tienda de croquetas, New York Queens Pizza, Come Come, La Flor de Valencia y el cátering será a cargo de La Cantina, que ofrecerá el acompañamiento perfecto para las cervezas a mediodía y por la noche.

Asimismo, habrá conciertos y actuaciones de pinchadiscos para amenizar así como zonas infantiles.