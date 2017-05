Un centenar de ponentes en el congreso médico de El Toyo

Un centenar de ponentes participa desde ayer y hasta mañana viernes en la la XXI Reunión Nacional de la Fundación Asociación Española de Coloproctología que tiene lugar en el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo, a la que se asisten más de 1.200 profesionales llegados de Suiza, Reino Unido, Noruega, Francia o Estados Unidos, además de España.

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, fue ayer el encargado de inaugurar el congreso, que contará con 98 ponentes del más alto nivel y en el que, junto a las distintas ponencias, se desarrollarán una serie de ‘master class’ y ‘workshops’, además de la posibilidad de que los asistentes puedan examinarse del ‘Board Europeo en Cirugía Colorrectal’.

Fernández-Pacheco agradeció al comité organizador haber elegido Almería para albergar estas jornadas. “Para nosotros, acoger un evento de este nivel supone una satisfacción y un aliciente para seguir trabajando en consolidar la Marca Almería como escenario de congresos y reuniones profesionales”.

El alcalde destacó la trascendencia de este encuentro “porque estamos ante una especialidad quirúrgica que afecta a un amplio espectro de la población” y deseó a los participantes “un resultado productivo” y que aprovechen también “para descubrir una ciudad mediterránea y abierta como Almería”.

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Óscar Liria, apuntó que “para nosotros es un placer que se celebren estas actividades en la provincia. Invito a todos los asistentes a que regresen en el futuro con sus familiares o amigos, porque Almería es un lugar que ofrece mucho a sus visitantes”.

En el acto de presentación también estuvo presente la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Gracia Fernández, que deseó “que la estancia aquí de todos los asistentes y el congreso superen todas las expectativas. Estas jornadas tienen un gran nivel, pero no me sorprende, viendo el nivel de la organización, de sus ponentes y de las personas que han asistido a él. Esta aventura empezó hace unos años en Mojácar y me alegra que pueda volver a la provincia”.

El jefe de la Unidad de Cirugía Colorrectal del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, Ángel Reina, recalcó que “esta tierra va a embrujar a todos los participantes en este congreso. Es el cóctel perfecto: buena provincia y buena cirugía. No se puede pedir más. Sólo espero que disfrutemos de grandes jornadas”.

El director de la Unidad de Gestión Clínica de Cirugía del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, Rafael Rosado, subrayó, por su parte, que “si estamos aquí es por la unidad de todos los que participan en la organización. El Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial han estado siempre dispuestos a ayudarnos en todo, y el resultado está siendo inmejorable”.

Por último, la directora gerente del Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, Francisca Antón, dio “las gracias por el respaldo que están recibiendo estas jornadas. Nuestra unidad está formada por profesionales de un nivel altísimo y el éxito del congreso está en el día a día con los pacientes”.