«Las personas con discapacidad no podemos siquiera salir de Almería»

La Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería exigió ayer, a las puertas de la vieja estación de la capital, que Fomento cumpla con el compromiso adquirido hace un año por la entonces ministra del ramo, Ana Pastor (PP), y dote a Almería en los trayectos con Madrid de un tren en el que puedan viajar de forma autónoma las personas con movilidad reducida. En este momento, Almería es de los pocos destinos de todo el país que no cuenta con accesibilidad universal. Desde hace dos años. Antes sí que podían viajar, pero se veían obligados a trasladarse en Media Distancia hasta Antequera-Santa Ana o hasta Sevilla-Santa Justa y transbordar a un tren AVE, alargando más aún el trayecto -seis horas y 20 minutos- y encareciendo el viaje.

La encargada de comenzar la lectura del manifiesto, eje central de la concentración, ha sido la presidenta de la Asociación Luna, de mujeres con discapacidad, María José Romero. Como persona con movilidad reducida exigió a Fomento las acciones necesarias para que Almería cuente con un tren en el que puedan «viajar decentemente y dignamente» personas como ella. «Los vagones carecen a día de hoy de baño adaptado y de anclajes. Eso hace que las personas con discapacidad estemos totalmente marginadas, no podemos ni siquiera viajar y salir de Almería», dijo.

A día de hoy, los pasajeros de los trenes con Madrid pueden contar en las estaciones de salida y destino con el servicio 'Atendo' de Renfe, que ayuda a las personas con movilidad reducida a acceder a los vagones. Pero no pueden, sin embargo, hacerlo de forma autónoma. Y durante el trayecto tampoco pueden ir a los servicios de cafetería o al aseo, que no están adaptados para el acceso en silla de ruedas.

«Hay miles de personas que podrían venir de vacaciones y no lo pueden hacer porque no tenemos trenes accesibles», ha recordado, por su parte, el presidente de la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), Valentín Sola. El tren es el medio más utilizado, adujo, porque «los billetes de avión son carísimos» y «no todos los autobuses son accesibles» para poder viajar. «No es una gran inversión, no estamos hablando de mucho dinero. Esto se podría haber hecho hace muchísimo tiempo y no se ha realizado».

En efecto, el plan de accesibilidad de Renfe preveía que los Talgo VI (como los que viajan ahora a Almería) fueran absolutamente accesibles en 2012, cinco años antes de que cumpliera el plazo previsto en la Ley de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal. Sin embargo, a día de hoy apenas quedan destinos sin trenes adaptados. Uno de esos pocos es Almería. Renfe anunció, tras reconocer el incumplimiento de la promesa de Pastor (que preveía la puesta en servicio de trenes adaptados para febrero de este año) que entrarían en servicio a lo largo de este verano.

El portavoz de la Mesa del Tren, que ya agrupa a casi 130 entidades, José Carlos Tejada, defendió las protestas por el mal servicio ferroviario de Almería y anunció una nueva protesta en dos semanas para exigir fondos para el tren convencional.