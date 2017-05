La huelga amenaza el fin de curso en el Conservatorio

La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía confirmó esta semana que celebrará las oposiciones para profesores de Música y Artes Escénicas el 17 y 18 de junio, que serán los días de presentación y de examen, respectivamente. La convocatoria asciende a un total de 200 plazas para 11 de las 60 especialidades de este cuerpo y, una vez finalizado el plazo de presentación, se han registrado hasta el momento 1.961 solicitudes. Así, las plazas corresponden a las especialidades de Flauta Travesera (15), Guitarra (15), Guitarra Flamenca (20), Percusión (10), Piano (70), Saxofón (15), Trombón (5), Viola (15), Violín (15), Danza Contemporánea (5) y Lenguaje Musical (15). A la luz de estos datos, la administración educativa quiso transmitir un mensaje de tranquilidad a los opositores, cuyas oportunidades corresponden a unos 10 aspirantes por cada plaza. La administración autonómica cree que se ha producido «alarmismo» alrededor de esta convocatoria suscitado por «algunos grupos interesados», reduciendo el temido ‘efecto llamada’ que los sindicatos vinieron alertando.

Actualmente, existen 435 efectivos interinos en puestos vacantes pertenecientes a este Cuerpo y a estas Especialidades, lo que supone una media de interinidad del 56,05 %. Con la previsión de aprobados y el incremento de plantilla que supondrá el Decreto Ley 5/2016, por el que se regula la jornada de empleo público en el ámbito educativo, 19 horas a partir del mes de septiembre, no se prevén efectos negativos en este personal.

La convocatoria, sin embargo, se ha encontrado desde un primer momento con el rechazo de los sindicatos que consideran perjudicial el que no se haya retrasado este proceso un año, haciéndolo coincidir con el del resto de comunidades, salvo en el caso de Baleares. El sindicato más activo a la hora de protestar contras las fechas elegidas para estas oposiciones ha sido Comisiones Obreras que no dudó en convocar una huelga que está siendo acompañada por movilizaciones a las puertas de la delegación provincial de Educación.

Máxima presión

El sindicato no descarta que esta huelga pueda llegar hasta final de curso y se muestran satisfechos de la respuesta que están dando los interinos, aunque el baile de cifras está planeando sobre estos paros. La huelga afecta a un total de 84 conservatorios de Música y Danza andaluces, incluido el de Almería, y el sindicato denuncia «los mensajes manipuladores y desmotivadores de la huelga lanzados por la Junta, entre ellos que sólo el 1.4% del profesorado interino ha secundado la huelga, cuando la media se sitúa en el 36,4%».

CC OO garantiza que mantendrá la convocatoria de huelga y movilizaciones «a pesar de la presión, la manipulación y el esquirolaje» que se está produciendo para tratar de convencer al personal afectado por esta convocatoria para que no secunde la huelga.

Desde el sindicato apuntan que «la Junta de Andalucía está presionando continuamente, lanzando mensajes a los conservatorios, explicándole y diciéndole a la gente que esta huelga no sirve para nada y pidiéndole a través incluso de los padres que los profesores den las clases», denunciando, igualmente, que «la Junta de Andalucía está lanzando datos que son sonrojantes» y diciendo que «CC OO se opone que haya oposiciones, y es mentira. Jamás nos hemos opuesto a que haya oposiciones, todo lo contrario, pedimos masivas de empleo porque creemos que las oposiciones son el instrumento principal para conseguir un empleo de calidad».

Del mismo modo, Comisiones Obreras alerta de que «también está habiendo esquirolaje interno», detectándose casos en los que profesores que no están secundando la huelga están impartiendo las clases de los que sí la hacen. «Eso es muy grave y lo vamos a denunciar porque eso es un delito», advierten.

El sindicato quiso aclarar que la huelga está más que justificada y responde a razones de peso porque es una medida injusta, ya que sólo va a haber oposiciones en Andalucía y en Baleares, donde es obligatorio el idioma catalán, lo que reduce notablemente la convocatoria. «Sólo la comunidad autónoma de Andalucía convoca en este cuerpo porque quieren salir como los adalides, como los que más defienden el empleo público, sin pensar en el daño que van a hacer», remarcan desde la Federación de Enseñanza.

La Consejería, por su parte, aseguró que respeta el ejercicio del derecho a la huelga, aunque considera que se debe conocer el alcance real del seguimiento en los conservatorios que, según datos oficiales extraídos del programa Séneca, estaría en un 3,9% de profesores y de estas enseñanzas.

Con la convocatoria de estas oposiciones, la administración educativa apunta que facilita una excelente oportunidad para estabilizar las plantillas y consolidar el empleo público, que vendrá a sumarse a la anunciada por la Administración central de consolidación de empleo provisional. Ambas medidas responden al objetivo de cumplir con la recomendación europea de disminuir la interinidad hasta situarla en niveles del 8-10%. La huelga indefinida podría, además, tener una consecuencia directa como sería la impugnación de los exámenes de los alumnos este año. La razón sería que se estaría indicando a la dirección de los conservatorios que, a la hora de evaluar a los alumnos, se indicara de qué materias no se les ha podido examinar por no haber recibido clases.

«Esto supone una vulneración del derecho de huelga, porque indirectamente se está presionando a los interinos para que abandonen la protesta», señalan desde CC OO.

Las indicaciones «se están dando de forma oral, no escrita, porque saben que es algo que no se puede hacer». Es por eso que «hasta que no se realicen las pruebas no podremos ver si se ha producido esta situación, que no tiene precedente». Y es que, según incide el sindicato, cuando un contenido no se da «no se señala a la hora de evaluar, nunca se ha hecho».

Esto es algo que ocurre con relativa frecuencia en todas las etapas de la enseñanza, ya que «si un profesor se pone enfermo y un tema no puede completarse, o incluso si ha habido huelgas, no se le deja al alumno pendiente de una parte, porque sería una manera de reventar la huelga». Comisiones Obreras alerta de que también sería una irregularidad que profesores que no realizan huelga «reemplacen a los que sí la hacen a la hora de controlar los exámenes», aunque chocaría con sus derechos.