Decenas de personas con movilidad reducida reclaman a Renfe un tren adaptado

Decenas de personas con movilidad reducida se han concentrado este martes frente a la antigua estación de ferrocarril de Almería ha reclamar a Renfe su compromiso con la adaptación de vagones que permitan a los usuarios que viajan en silla de ruedas poder realizar un viaje "digno" ya que "se están frenando" e "impidiendo" a estos viajeros poder "moverse".

Así lo ha indicado a los periodistas el presidente de la Federación Almeriense de Personas con Discapacidad (FAAM), Valentín Sola, quien ha recordado que es la tercera concentración de este tipo para reclamar mejoras de accesibilidad en trenes. La protesta anterior tuvo lugar en febrero tras conocer el retraso en la fecha ofrecida para la puesta en marcha de dos vagones adaptados en el trayecto que une Almería y Madrid.

Sola ha señalado la "gran dificultad" que tienen las personas con movilidad reducida para "desplazarse fuera de Almería", si bien ha observado que esta cuestión también afecta a turistas potenciales, puesto que "hay miles de personas que podrían venir de vacaciones y no lo pueden hacer porque no tenemos trenes accesibles", ha asegurado el presidente de la FAAM.

Así, ha incidido en que la llegada del verano es "inminente", con lo que espera que la puesta en funcionamiento de vagones adaptados se cumpla acorde con las últimas previsiones, dado que "los billetes de avión son carísimos" y "no todos los autobuses son accesibles" para poder viajar. "No es una gran inversión, no estamos hablando de mucho dinero. Esto se podría haber hecho hace muchísimo tiempo y no se ha realizado", ha insistido Sola.

'Quiero viajar en tren con mi silla de ruedas'

Frente a una pancarta con el lema 'Quiero viajar en tren con mi silla de ruedas', también ha comparecido el coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril, José Carlos Tejada, quien ha lamentado que el tren "inclusivo" llegue "tarde" para Almería, máxime cuando "nunca" ha existido adaptación de asientos para las personas con movilidad reducida. "Renfe no va a tener ningún trato de favor con esta tierra porque se va a ir al plazo máximo que le obliga el plan de adaptabilidad de todos sus trenes de cercanías, media distancia y larga distancia", ha observado.

En el acto también ha intervenido la vicepresidenta de la asociación de mujeres con discapacidad 'Luna', María José Romero, quien ha hecho lectura de un manifiesto a lo largo del acto y quien previamente ante los medios ha reivindicado que las personas con discapacidad puedan "viajar decentemente y dignamente en un tren" ya que "no hay nada adaptado" y los vagones carecen de "baño adaptado" y de "anclajes". "Eso hace que las personas con discapacidad estemos totalmente marginadas, no podemos ni siquiera viajar y salir de Almería", ha insistido.