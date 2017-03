El PSOE tacha de «antidemocrática» la actitud del alcalde

El Grupo Municipal Socialista volvió a denunciar ayer en público el poco celo del equipo de gobierno con el cumplimiento de las mociones aprobadas en el Salón de Plenos. Fue la viceportavoz del PSOE, Mari Carmen Núñez, quien definió la actitud del alcalde como «antidemocrática y muy preocupante» al no justificar los incumplimientos «ni desde el punto de vista económico ni administrativo».

Según dijo nuñez, pese a que el alcalde de Almería es uno de los más jóvenes de España, «su forma de hacer política es muy vieja». Dio datos relativos a las mociones socialistas aprobadas pero sin ejecutar. La mayoría aceptadas por el propio equipo de gobierno y el resto de grupos sin que haya dicha circunstancia operado para que estas fueran objeto de la gestión municipal. Dijo la socialista que el PP ha aprobado del PSOE en pleno 34 de las 42 presentadas desde el inicio del mandato, pero con una única determinación: «Para no quedar mal ante los almerienses, pero luego no las ejecuta, aunque haya dinero para ello o no cuesten nada», señaló, para añadir que «al deslegitimar el pleno, deslegitima la voz y peticiones de los propios almerienses a los que los socialistas también representan», subrayó.

Para los socialistas, esta manera de actuar de Ramón Fernández-Pacheco evidencia dos de las peores cosas que se pueden hacer en una institución democrática: «Votar a favor de iniciativas por postureo a sabiendas de que no va a cumplirlas» y «boicotear el trabajo del resto de grupos políticos representados en el Ayuntamiento, con mayoría en la oposición frente a la minoría con la que él gobierna», denunció la viceportavoz del PSOE.

La edil exigió en este punto «respecto» al alcalde. No sólo al «principal partido de la oposición» sino también y, «sobre todo, a los propios almerienses, a los que no les tienen que crear falsas expectativas votando a favor de iniciativas que no va a llevar a cabo», dijo. Para eso, es mejor según Nuñez ser «valientes» y votar en contra para no hacer partícipes de una «farsa» a la ciudadanía. Para concluir, la concejala quiso convencer al alcalde de que lo más razonable es hacer seguimiento del cumplimiento de las mociones con reuniones de carácter mensual. La junta de portavoces tendría esta atribución, la misma que también se aprobó ya en pleno y que, paradójicamente, tampoco se ha cumplido.