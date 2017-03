Crespo se "indigna" en el Parlamento porque el Materno no supondrá más contrataciones

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha pedido hoy en el Pleno del Parlamento al Consejero de Salud, Aquilino Alonso, que el Gobierno Andaluz cumpla con la provincia de Almería en materia sanitaria y solucione ya los “problemas y carencias existentes” que han llevado a la Marea Blanca a manifestarse en dos ocasiones para pedir una “sanidad pública de calidad” y denunciar la “nefasta gestión de la Junta”, así como la situación que vive la provincia que está siendo “especialmente castigada en materia sanitaria”.

Ante el plenario, Crespo ha manifestado que los datos “ponen en evidencia” por qué la sanidad en la provincia de Almería es “un desastre”.

“Almería es la última en camas hospitalarias con sólo 2 camas por cada 1.000 habitantes, por debajo de Andalucía con 2,5 camas por cada 1.000 habitantes, y muy por debajo de España con 3,4 camas por cada 1.000 habitantes; además, se han cerrado camas en los hospitales públicos, hay 72 menos que hace cuatro años (un 5% menos); y estamos a la cola de Andalucía y de España en profesionales sanitarios ya que Almería sólo tiene 34,6 médicos por cada 10.000 habitantes, mientras Andalucía tiene 44,4 médicos por cada 10.000 habitantes y España 52,3% médicos por cada 10.000 habitantes. Además, tenemos 43,7 enfermeros/10.000 habitantes, situándose por debajo de la media andaluza (47,7 enfermeros/10.000 habitantes) y muy por debajo de la media nacional (61,2 enfermeros/10.000 habitantes)”, ha expuesto.

La portavoz del PP-A ha recordado a Aquilino Alonso que en la provincia almeriense se han destruido un centenar de empleos en la sanidad pública en los últimos cinco años (concretamente 99), lo que supone un 1,6% de profesionales menos (desde julio 2011, 6.168, hasta julio de 2016, 6.069).

“La Provincia de Almería pese a suponer el 8,4% de la población andaluza sólo tiene el 6,7% de los sanitarios andaluces, es decir sólo tiene 8,6 sanitarios por cada 1.000 habitantes, cuando en Andalucía el número es de 10,8, por lo que para igualarse con la media andaluza Almería necesitaría 1.495 sanitarios más”, ha expuesto.

En cuanto a las listas de espera, la situación tampoco es demasiado halagüeña. Hay más de 7.000 almerienses en lista de espera para una intervención quirúrgica, a junio de 2016. Casi 18.000 almerienses están en lista de espera para una primera consulta con el especialista, 751 más que en el mismo periodo del año anterior, aumentando la lista de espera un 4,4%. Y aumenta la lista de espera para una prueba diagnostica un 7% en el último año, habiendo 1.768 pacientes en lista de espera.

Materno Infantil

Carmen Crespo se ha referido también al maltrato de la Junta a la provincia con el Materno-Infantil, prometido desde hace más de 10 años. Además, ha considerado “indignante” que no vaya a tener una dotación de personal, como ha señalado la Junta, sino que se cubrirá con el personal de Torrecárdenas que se encuentra actualmente saturado.

Aquí ha sido cuando Crespo ha señalado que “el PP de Almería no va a permitir que la Junta haga una fusión a la almeriense con el Materno-Infantil, al pretender que se gestione con los mismos profesionales de Torrecárdenas”

Otras infraestructuras sanitarias pendientes en la provincia que la portavoz del PP le ha recordado a Aquilino Alonso han sido “una nueva planta en el hospital de Huércal-Overa, la ampliación de Torrecárdenas, o la unidad de Oncología en el Hospital de Poniente que es el único comarcal que no cuenta con esta especialidad”. Por no hablar del mal estado del entorno del Centro de Salud de la Bola Azul o que el Levante es de las pocas comarcas andaluzas que no cuenta con base del 061 y que tiene un hospital con la falta de muchas especialidades.