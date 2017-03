Concierto de rock celta en La Alcazaba por San Patricio

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería ha lanzado una invitación a toda la comunidad universitaria y a la sociedad almeriense a participar en las actividades organizadas mañana viernes, 17 de marzo, con motivo de la festividad de San Patricio, Fiesta Nacional de Irlanda.

La I Jornada de Estudios Irlandeses protagonizará los diversos actos programados. La profesora titular de la Universidad de Granada, Pilar Villar Argáiz, pronunciará la conferencia ‘A New National Muse: Origins and Developments in Contemporary Writings by Irish Women Poets’, a las 9 horas en el Aula Magna del campus.

La lectura literaria a las 10 horas estará dedicada a la escritora irlandesa Mary O’Donnell quien, además de ser una prestigiosa poeta, novelista, autora de relatos cortos, ensayista y crítica de teatro, es docente de escritura creativa en la Universidad de Galway.

Ha publicado cerca de una veintena de obras, entre las que destaca ‘The Light-Makers’, considerada la mejor novela irlandesa del año 1992 por The Sunday Tribune. Asimismo, ha sido galardonada con numerosos premios como ‘The William Aillingham Award’, ‘The Listowel Writers’ ‘Week Award’ o el ‘Hennessy Award’.

El musicólogo y miembro del grupo de rock celta ‘Metal Cambra’, Juan Francisco Ballestero Navajas ofrecerá también la conferencia ‘La música celta: ¿mito o realidad?, a las 11.30 horas, en el Aula Magna.

Uno de los puntos fuertes del programa será, además, el concierto de rock celta de ‘Metal Cambra’ que tendrá lugar en el Muro de la Vela de la Alcazaba de Almería, a las 20 horas, y que pondrá el punto y final a todos los actos programados por el Día de San Patricio.

Almería celebrará también la fiesta nacional de Irlanda con la iluminación de edificios y fuentes emblemáticas de la capital en color verde, a las 19 horas.

La Facultad de Humanidades de la UAL, bajo la coordinación de la profesora María Elena Jaime de Pablos, organiza la festividad de San Patricio en la que colaboran EFACIS Centre for Irish Studies in Andalucía, Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deportes de la UAL, Grupo de Investigación HUM-874: ‘Mujeres, Literatura y Sociedad’, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Almería y Guinness. Todas las actividades son abiertas y gratuitas.