¿Qué pasará con el 'pingurucho' de la Plaza Vieja?

El Ayuntamiento ha aprobado esta mañana levantar la suspensión de obras decretada en el curso de una de las fases de rehabilitación de la Plaza de la Constitución y las Casas Consistoriales al encontrarse problemas estructurales que obligaron a incorporar un modificado al proyecto. Este trámite ya se ha salvado y el reinicio de las obras tendrá lugar al fin mañana tras el paso dado esta mañana.

Desde el Ayuntamiento han estimado que las obras de esta fase en curso se prolongarán hasta final de año. Quedaría a continuación otra etapa más de trabajo en las que se tiene pensado, según el proyecto básico original, actuar en la misma plaza. Esto implica una serie de cuestiones como la de quitar el 'pingurucho' central, monumento que se eliminaría a tenor de lo que aparece en un proyecto que el teniente alcalde de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha indicado que usarán como base a la hora de encargar el documento que guíe la ejecución.

Respecto al monumento levantado en honor a los 'mártires de la libertad' en la Plaza Vieja, el también edil de Vivienda y Desarrollo Urbano, no ha querido desvelar el destino del 'pingurucho' si es que se mantiene la intención inicial de eliminarlo de su actual emplazamiento. Lo que sí ha manifestado el concejal es que en el Ayuntamiento no están de acuerdo con muchas de las cuestiones que aparecen en este proyecto tan manido. Formaciones como IU ya se han manifestado a favor de mantener esta seña de identidad almeriense en la plaza del Ayuntamiento. Asimismo, se ha especulado con la posibilidad de que el Consistorio pueda sacar a consulta popular qué hacer con él, extremo este no confirmado por Castellón esta mañana.