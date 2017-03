La Mesa del Tren alerta del peligro de que Almería se quede aislada

Representantes de la Mesa del Ferrocarril han alertado del peligro que corre la provincia de Almería de quedarse aislada si no se aceleran las obras del Corredor Mediterráneo. A juicio Andrés Sánchez Picón el futuro de la Unión Europea no está muy claro con los cambios que se están produciendo en su seno por lo que si se deja de avanzar en la construcción europea no llegarán los fondos comunitarios, lo que hará más difícil la viabilidad del eje ferroviario hasta Algeciras.

Estas declaraciones las ha realizado en el transcurso de un desayuno informativo convocado por la Mesa en Defensa del Ferrocarril al que han acudido los medios de comunicación provinciales que también han dado su opinión sobre la situación del transporte ferroviario en Almería y la implicación de la propia mesa en la conciencia social de Almería.

En este sentido, José Antonio Tejada, portavoz del foro de presión, agradeció el apoyo que los medios de comunicación están dando a la mesa y su implicación en la creación de una conciencia social. “Movilizar a la sociedad es muy complicado, pero estamos trabajando en esta conciencia social”, ha dicho Tejada quien ha añadido que se está “definiendo una campaña de concienciación que la sacaremos adelante si conseguimos la suficiente financiación. Se trata de la realización de un video sobre la situación actual de las obras del tren de alta velocidad en la provincia”.

Tejada ha dicho que hay que presionar en un plan estratégico para conseguir que se aceleren las obras. “Las obras del Corredor Mediterráneo no pueden seguir paradas más tiempo en Almería y el tramo entre Pulpí y Cuevas del Almanzora de dar comienzo de inmediato”. Tejada se ha referido también a los problemas de transporte ferroviario con Granada (además de las desconexión por alta velocidad con la ciudad vecina) y en el caso del viaje a Madrid “hemos conseguido pequeños beneficios, pero insuficientes. En el mejor de los casos tardamos 6,45 horas en llegar a Madrid”.