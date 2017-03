A la mayoría este nombre no les dirá absolutamente nada, pero detrás de él hay una espeluznante historia que nunca debiera haber ocurrido y que nos debe mover a una profunda reflexión sobre la injusticia, el abuso, el machismo, el creerse por encima de los demás o el peligro de las religiones, de todas ellas. Vilma Trujillo era una joven de 25 años y madre de dos hijos que murió tras 24 horas de agonía por las quemaduras que calcinaron el 80% de su cuerpo, producidas tras ser arrojada a la hoguera en la que intentaban purificarla y sacarle el diablo del cuerpo. Aunque parezca mentira esto no ocurrió en tiempos de la Inquisición, aunque la religión tenga casi todo que ver en esta trágica historia, sino el pasado 15 de febrero en un recóndito lugar de Nicaragua. Leí la historia de Vilma Trujillo un día después de la celebración del Día Internacional de la Mujer y aún estoy conmocionado. La contaba con toda su crudeza y realismo Carlos Salinas en El País. Sucedió en un recóndito lugar del Caribe nicaragüense, en una localidad donde no hay policía, ni escuela ni hospital ni comisaría y donde la máxima autoridad es el pastor de la congregación de las Asambleas de Dios. El pastor, ahora detenido, es un hombre de 23 años que el 15 de febrero pasado fue a casa del cuñado de Vilma diciendo que había oído que la joven sufría alucinaciones y hablaba sola por lo que decidió organizar oraciones de sanación en su nombre. La familia de la mujer, profundamente religiosa, permitió que se llevaran a Vilma a la iglesia evangélica donde la mantuvieron encerrada hasta el 21 de febrero. Tras seis días de ayuno y oración para que Dios les revelara qué había que hacer una vecina anunció que había recibido una revelación divina: Dios le dijo que debían encender una hoguera y lanzar a Vilma al fuego para liberarla de su posesión satánica. Y así lo hicieron. A Vilma Trujillo la arrojaron a la hoguera aún atada, pero el fuego quemó las sogas lo que le permitió salir de las llamas, pero con quemaduras «no compatibles con la vida» como definió el médico que la atendió después de un calvario de viaje de varias horas en una camilla a través del monte. Mientras, el pastor estaba alegre y decía: «Ya se va a morir y va a resucitar». El 28 de febrero Vilma Trujillo murió en un hospital de Managua a donde fue trasladada en avioneta.

Hasta aquí una historia espantosa difícil de asimilar y entender que pueda ocurrir en nuestros días. La intolerancia y la marginación están en nuestro día a día como parte de nuestro ADN. Lo que resulta extraordinariamente inquietante es que detrás de muchos de estos episodios de ignorancia y odio hacia los demás está la religión, cualquiera de ellas. Aquellos que predican paz y amor, tolerancia e igualdad, son los que más crueldad son capaces de infligir a los demás siempre bajo el nombre de dios. Da igual que dios sea, pero hoy por hoy la religión, las religiones, separan más que unen y amparan los instintos más irracionales y despreciables del hombre. Seguramente la religión es parte del problema.