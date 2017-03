El Alcalde de Carboneras, "tranquilo" tras su procesamiento pese a "una rara instrucción"

El alcalde de Carboneras, el independiente Salvador Hernández, ha trasladado su "más absoluta tranquilidad" ante la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma su procesamiento por negar presuntamente información a la oposición y ha insistido en la "rara" instrucción del caso, "en la que no se ha practicado diligencia alguna ni se han pedido informes" para aportar a la causa.

"El actual escenario era algo previsto por mi actual defensa", ha señalado a Europa Press Hernández (Gicar), para el que se trata de "una emboscada judicial que padece" desde hace tres años si bien, el paso de diligencias previas a procedimiento abreviado "nos va a permitir poner, por fin, todas las cartas sobre la mesa".

Al hilo de esto, ha hecho alusión a pruebas como las actas de las mesas de contratación de todos los servicios públicos adjudicados donde aparece la firma del denunciante "y que, sin embargo, en la denuncia dice que no se le ha facilitado información", actas de comparecencia del secretario municipal "donde aparece la firma del denunciante como que ha consultado la documentación solicitada y que en la denuncia asegura que no se le ha facilitado información" o actas de la Policías local "donde se refleja actitudes tendentes del denunciante a no firmar ni recibir notificaciones para consultar información solicitada".

"Hay actas para la consulta de expedientes donde el denunciante no ha comparecido y, por haber, hay hasta una diligencia del secretario municipal donde se refleja que el denunciante se niega, antes de iniciarse un pleno, a recibir notificaciones para la consulta de expedientes solicitados", ha añadido.

Para el regidor, se trata "en definitiva, todo un rosario de pruebas" donde se demuestra, a su juicio, "la burda intencionalidad del denunciante, que no es otra que menoscabar la honorabilidad del adversario político a través de los tribunales de justicia".

Para el primer edil carbonero, hay una "lectura positiva" que pasa por que "nos acercamos al momento procesal en el que mi defensa va a poder pedir la prácticas de pruebas y testimonios de los funcionarios municipales que pongan negro sobre blanco la emboscada de la que estoy siendo víctima desde hace más de tres años".

"Nunca nadie va a poder demostrar que se le ha negado el derecho a la información al portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, porque eso nunca ha sucedido, ni sucederá", ha concluido.