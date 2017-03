Díaz pondrá como condición a De la Serna las obras del AVE hasta Almería

La próxima reunión entre el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz -«inminente», según desveló ayer la líder del Ejecutivo autonómico- ya tiene tema central: el AVE a Almería. Díaz mantuvo ayer un breve encuentro con miembros de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería en Roquetas de Mar, donde asistía un acto con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y en dicho encuentro se comprometió a poner sobre la mesa al ministro la exigencia más enérgica con respecto a las obras del Corredor Mediterráneo hasta Almería.

En declaraciones posteriores al encuentro, Díaz relató que en sus reuniones con José Manuel Durao Barroso (ex presidente de la Comisión Europea) y con el comisario Europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, pudo sacar en claro que «hay recursos [económicos] suficientes, que hay compromiso por parte de la Comisión Europea». Y que, en la línea de convertir en realidad este proyecto, la línea ferroviaria entre Murcia y Almería, cuyas obras están absolutamente paralizadas desde 2014, «lo que falta es el compromiso y la voluntad del Gobierno de España».

«Creemos que a la velocidad a la que se está planteando tardaríamos 18 años en que el Corredor llegara hasta Almería y terminara en Algeciras. Y creemos que eso no es sostenible, es antieconómico y no es de justicia», aseveró la presidenta. Por ello, insistió en que, dado que «el abandono de la provincia de Almería no es justificado de ninguna de las maneras», desde el Gobierno andaluz se llevará «la presión donde sea necesario hasta que se nos escuche y tengamos el ferrocarril que esta provincia merece».

Esa primera presión tendrá forma de reunión en el Palacio de San Telmo. «Nos reuniremos la Mesa del Ferrocarril, el consejero de Fomento y yo misma para evaluar y analizar en este momento cuáles son las necesidades, cuál es la salida y cómo podemos en el corto mejorar el sistema ferroviario que tenemos que no es de calidad para la provincia de Almería y al mismo tiempo que se estimule la inversión para que el Corredor sea verdaderamente el Corredor de todo el Mediterráneo», indicaba Díaz justo después del encuentro informal con la Mesa.

Sin embargo, Díaz omitió en sus declaraciones a la prensa un matiz. Según diversas fuentes conocedoras de la reunión, Díaz se comprometió a citar a la Mesa en Defensa del Ferrocarril a una reunión en Sevilla «el día de antes del encuentro con el ministro». Esa reunión tendría pocos frutos materiales, ya que la Junta no tiene competencias en materia ferroviaria de interés general del Estado. Pero sí que los tendría de carácter político, ya que sería otorgarle al problema ferroviario de Almería la máxima de las relevancias.

Cabe recordar que Díaz es de los pocos presidentes autonómicos que aún no ha mantenido un encuentro formal con De la Serna en el marco de su ruta autonómica. Sí ha visitado Cataluña, Murcia, Cantabria (su región de origen, donde ya ha mantenido dos encuentros) o País Vasco. De la Serna también se ha comprometido a visitar Almería y exponer un calendario de obras para el Corredor. Sin embargo, para este viaje aún no hay fecha.