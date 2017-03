Nuevas técnicas de reproducción asistida

La infertilidad puede tener causas tanto masculinas como femeninas. En el caso del varón, siempre se ha dado prioridad al número de espermatozoides y a su movilidad. Sin embargo, existen otras alteraciones de la calidad del semen más difíciles de observar como las alteraciones cromosómicas o la fragmentación del ADN espermático. La fragmentación consiste en roturas de las cadenas de ADN que inducen la autodestrucción celular y a baja calidad de los embriones. Es un fenómeno que ocurre de forma natural y que está influenciado por factores medioambientales, como por ejemplo: una mala dieta, el tabaco, el alcohol, agentes contaminantes, estrés, radiación, calor excesivo en los testículos, sedentarismo, obesidad, etc. Estas alteraciones ocultas del semen aumentan también con la edad del varón. Se sabe que los ovocitos son capaces de reparar en parte daños en el ADN espermático e incluso corregir algunos problemas cromosómicos del embrión durante su desarrollo. No obstante, esta capacidad reparadora disminuye de forma progresiva con la edad materna a la vez que aumentan los defectos cromosómicos del propio óvulo, reduciéndose por tanto la posibilidad de generar embriones sanos con calidad suficiente para lograr un embarazo a término. Generalizando, podríamos decir que en el hombre, estas alteraciones empiezan a hacerse patentes a partir de los 40, y en la mujer la calidad del ovocito y su función reparadora comienzan a disminuir a partir de los 35. Hoy día se retrasa mucho la edad de las parejas para decidirse a tener el primer hijo y no es de extrañar que una de cada cinco mujeres que quedan embarazadas a partir de los treinta lo haya conseguido gracias a técnicas de reproducción asistida.

En la actualidad, centros de reproducción asistida como la Unidad de reproducción del Hospital Virgen del mar de Almería y su laboratorio de Reproducción “Almería FIV”, bajo la dirección de los doctores Jose Luis Castillo e Ignacio Durán, renuevan su cartera de servicios ofreciendo nuevas técnicas para aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo con ovocitos propios a este grupo de mujeres.

Entre estas técnicas podemos destacar la selección magnética de espermatozoides en columnas de anexina o “MACS”, El cultivo en medio único hasta el estadio de blastocisto (cultivo largo), Eclosión Asistida (Hatching) o el cultivo monitorizado de embriones bajo sistemas de Time Lapse (Primovision, Embryoscope, etc.)

El equipo profesional de Virgen del Mar fue el primero en Almería en realizar Fecundación In Vitro y, además de contar con un alto nivel profesional, ofrece a sus pacientes un trato personalizado y confidencial, sin duda necesario en este tipo de tratamientos.