La Alcazaba recuperará la agricultura andalusí con huertos escolares

El Conjunto Monumental de La Alcazaba de Almería va a contar a partir del próximo curso con un programa de huertos escolares que se enmarca en el plan educativo diseñado por la dirección del monumento mediante el que recuperará la agricultura andalusí propia de la zona en el siglo XI y que se daba en el primer recinto de la fortaleza.

Según ha explicado el director de La Alcazaba, Arturo del Pino, durante esta semana se ha procedido a adecentar la zona más boscosa del primer recinto del monumento, junto a la muralla norte, que ha quedado despejada de vegetación silvestre y ha dejado al descubierto, mediante la limpieza superficial, parte de la rampa diseñada en los años 40 por el arquitecto Francisco Prieto-Moreno.

"Estamos limpiando zonas de bancales y se han empezado a rehacer algunos balates", ha explicado Del Pino, quien de manera paralela ha mantenido reuniones con algunos centros escolares de los barrios de Pescadería, La Chanca y El Quemadero, a los que va dirigida la iniciativa que podría ponerse en marcha durante el curso 2017/2018.

La iniciativa estará dirigida a alumnos de seis colegios y un instituto cercanos a La Alcazaba y que, hasta ahora, han vivido "de espaldas" al monumento. "Esa es la tónica que queremos cambiar", ha asegurado el director, quien ha recordado que unos de los retos que afronta la dirección del conjunto es fomentar la afluencia de visitantes locales.

Del Pino espera que los huertos escolares se conviertan en un recurso "transversal" en el currículo de las escuelas y que los cultivos sean un complemento para desarrollar visitas didácticas al recinto y desarrollar otro tipo de actividades.

Tipos de plantas

El director de La Alcazaba ha señalado que el conjunto cuenta con estudios paleobotánicos que permiten conocer con exactitud qué tipo de plantas y árboles crecían en el primer recinto dentro de la fortaleza, ya que parte de esta zona se dedicaba a la huerta con el fin de que fuera autosuficiente ante posibles asedios.

Así, ha asegurado que se van a cultura plantas con "raíces poco profundas" y sin necesidad de "mucha agua", con lo que los cultivos se diferenciarán entre plantas aromáticas, plantas medicinales y plantas ornamentales. "No vamos a plantar tomates ni nada así", ha aclarado Del Pino, quien espera recuperar el ajardinamiento primigenio mediante especies que, a su vez, no supongan daños al monumento.

A los cultivos originales de romero y lavanda en La Alcazaba se unen los de otros árboles frutales como granados, higueras u olivos, que ya están presente en la zona. Estos huertos, no obstante, no podrán en práctica los sistemas de riego por acequias, sino que se suministrarán de agua mediante sistemas de goteo. No obstante, los escolares podrán conocer de cerca los aljibes y sistemas de riego clásico.