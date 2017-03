El alcalde de Almería ve "muy difícil" que el AVE llegue a la ciudad en esta legislatura

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado este viernes que él ve "muy difícil" que el AVE entre Almería y Murcia llegue a la ciudad en esta legislatura ante los "problemas" que presenta en la región vecina, donde a su juicio, hay que concentrar "el esfuerzo" para impulsar la infraestructura y articular el enlace que "nos conecte con el resto de España".

La Mesa del Tren no aceptará "un cambio de modelo" de vías en el diseño del AVE

"Todo me hace pensar que es muy difícil que durante esta legislatura el AVE llegue a la ciudad de Almería, ojalá me equivoque", ha manifestado el primer edil popular en una entrevista en la Cadena COPE y recogida por Europa Press, en la que ha reiterado que él no va a "prometer a los almerienses nada" sobre lo que no tiene "capacidad de poder cumplir" por sí mismo. "Lo que quiero es que nunca, nunca, nunca un almeriense pueda sacarme los colores diciendo que yo me comprometí a algo y que luego incumplí", ha apostillado.

Así, y ante la próxima visita a Almería del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para anunciar un calendario de actuaciones, el regidor almeriense ha señalado que él va a pedirle que "nos diga a lo que es capaz de comprometerse y que esos compromisos se cumplan", ya que, según ha valorado, "la historia del AVE" con Almería "ha desembocado en un desencanto generalizado y un descrédito" tanto por sus "incumplimientos" por parte de los gobierno anteriores como por su desarrollo "en medio de una crisis económica".

Fernández-Pacheco ha afirmado que si bien a él le gustaría que el AVE "llegara cuanto antes" y que "estuviera ya aquí", es consciente de las "dificultades" que pueden darse para ejecutar "infraestructuras importantes", por lo que esta actuación "multimillonaria" no va a llegar "ni el año que viene, ni el siguiente, ni probablemente el otro", según ha comentado.

Pese a todo, el alcalde de Almería se ha mostrado convencido de que esta va a ser "una legislatura importante en cuanto al impulso de estas obras" para conseguir la conexión mediante la Alta Velocidad, pese a que, según ha observado, esta no ha llegado todavía ni a Murcia ni a Granada, que "son sitios a los que tiene que llegar antes que aquí obligatoriamente".

"Todos sabemos que --el AVE-- tiene unos problemas muy serios en la ciudad de Lorca, que es prácticamente la frontera con nuestra provincia", ha incidido el edil, quien frente a las consideraciones sobre la importancia de que haya obras en la provincia de Almería, ha opinado que "si se termina el tramo Vera-Pulpí-Cuevas, pues tendremos un AVE estupendo que irá de Vera a Pulpí".

El inicio del soterramiento

Por otra parte, el alcalde también se ha referido al proyecto de Adif para acometer la supresión del paso a nivel de El Puche, lo que ha considerado como el principio del soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la ciudad así como uno de los asuntos que el Ministerio de Fomento "puede resolver de la manera más ágil, más fácil y mucho más barata".

El regidor, quien ha advertido de los peligros que supone este paso que divide la ciudad y de los "problemas de movilidad" que acarrea, ha destacado que, según sus contactos con Fomento y Adif, el proyecto "está prácticamente finalizado" y se podrá "licitar pronto". "Va a ser una obra que va a permitir que el AVE pase por ahí y va a ser la primera obra del AVE eliminando el paso a nivel y soterrando", ha valorado el primer edil, consciente de que hasta ahora "no se ha soterrando ni un solo metro de vía" pese a los años en los que se lleva hablando del proyecto.

Igualmente, Fernández-Pacheco ha valorado el inicio de obras de restauración de la antigua estación de ferrocarril, que es "el edificio más bonito" de la capital, a su parecer, y que se estaba "cayendo a trozos" mientras permanecía "cerrado a cal y canto". Con esto, espera que su rehabilitación sea "integral" y que se le dé un uso a favor de la ciudad, sentido en el que ha mostrado nuevamente la disposición del Ayuntamiento para colaborar en su gestión, mantenimiento y conservación.