El Gobierno de España apenas invirtió 14 millones en Almería durante el año pasado

El de 2016 pasará a la historia de Almería como uno de los años en los que el Estado invirtió menos en la provincia. Apenas 14 millones de euros con cargo a las inversiones reales de la Administración General. Para que se hagan una idea, un 7,69% del presupuesto del Ayuntamiento de Almería.

Según el informe de la Intervención General de la Administración del Estado al que ha tenido acceso este diario, la mitad de esos 14 millones de euros se han destinado a actuaciones de mantenimiento (conservación y explotación) en carreteras de titularidad estatal. Y con ello sobre la mesa, la mayor de las inversiones en las que el Gobierno ha puesto billetes sobre la mesa ha sido la reparación de la Nacional 340 entre Almería y Aguadulce (Roquetas de Mar). Esto es: la de reparar El Cañarete después de que las lluvias desestabilizaran un talud y provocaran la caída de rocas sobre una de las vías más transitadas de la provincia de Almería.

Como recordarán, la carretera de El Cañarete permaneció cerrada al tráfico durante seis meses desde que las lluvias otoñales desprendieran grandes rocas de los acantilados cerca de Aguadulce. Eso obligó a desviar todo el tráfico rodado por la autovía, provocando colapsos -que llegaban a generar atascos de horas- en las horas punta.

Entre ambas partidas y algunas pequeñas actuaciones en Rioja, así como estudios para la prolongación de la A-92 hasta la capital, se llevan los 9,15 millones de euros del Ministerio de Fomento: el 65% del total invertido por los ministerios en Almería.

Las cifras a las que ha tenido acceso IDEAL se refieren a las partidas presupuestarias ministeriales, pero no a las del sector público empresarial (AENA, ADIF, Renfe o Acuamed) cuyas cuentas aún no han sido cerradas. Las cuentas públicas del Estado incluían el pasado año partidas por valor de 18,2 millones de euros para la provincia (en total eran 204, pero el resto de las partidas, más de 180 millones de euros, eran de los entes públicos empresariales y aún no cuentan con estadillos de ejecución presupuestaria). Teniendo ello en cuenta, la ejecución presupuestaria de los ministerios fue del 77,22%.

El resto de 'grandes' partidas -superiores a los 500.000 euros- se concentran principalmente en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y se destinaron a la adecuación de caminos rurales, a obras de reposición y conservación del litoral (rompeolas o regeneración de las playas) o paseos marítimos (950.844 euros).

Para el Ministerio del Interior, apenas se invirtió 1,34 millones de euros, la mayor parte para obras en dotaciones policiales (cuarteles y comisarías). Y otros ministerios como el de Educación, Cultura y Deporte apenas gastaron en la provincia de Almería 11.000 euros para aplicaciones informáticas y su mantenimiento. Quien menos gastó en la provincia fue el Consejo General del Poder Judicial, que destinó menos de 700 euros para la biblioteca judicial y las bases de datos para los tribunales y órganos de justicia de Almería. En total, cabe recordar, hay medio centenar de juzgados además de la Audiencia Provincial y la Fiscalía.