8 cosas que no debes hacer en los cines de Almería... y una más

1. Llegar con la película empezada: Piensa que no solo tu va al cine y el resto de espectadores que ya están dentro han sido puntuales. Si apareces tarde, hablando y, además, utilizando la linterna del móvil solo conseguirás molestar al resto

2. Dejar el teléfono encendido: El teléfono no puede estar activado. Durante la hora y media o dos horas que dura la película es dificil que ocurra nada tan importante que no pueda esperar al final. En el cine no estás solo

3. Activar la luz del móvil: No actives el teléfono para ver la hora o si tienes mensajes. La luz es muy molesta y distrae a quienes te rodean de lo que están viendo

4. El cine se ve en silencio: No hables con tus compañeros de butaca y mucho menos hagas un 'spoiler'. El desenlace de la película hay que verlo, no te lo tienen que contar

5. Si te aburres, vete: El pago de la entrada no te obliga a quedarte toda la película si esta es un peñazo o no te gusta. Si te aburres es mejor que te vayas, en vez de hablar o distraer al personal

6. No salgas a mitad de la película: No puede haber próstata tan maltrecha que no aguante el metraje de una película sin tener que ir al baño

7. No dejes nada tirado: Dirá mucho de ti, y nada bueno, si dejas el cartucho de palomitas y el vaso de refresco en la butaca

8. Refresco derramado: Ten mucho cuidado en que no se te caiga el refresco y si esto ocurre la dirección del cine bien podría limpiarlo con agua y jabón. Hay cines en los que te quedas pegado

… y una más para los propietarios de los cines: Cambiar la tapicería de las butacas es más que necesario en muchos casos. Hay butacas en las que darías dinero por no sentarte en ellas