Dos fechas en el calendario de Almería que debes recordar sí o sí

¿Anda justo de dinero? ¿Pagar los impuestos se le hace cuesta arriba? Pues márquese a fuego estas dos fechas en el calendario: 5 de abril y 5 de julio. Es la fecha tope que ha dispuesto el Ayuntamiento de Almería para pagar los dos impuestos que todo hijo de vecino debe abonar por tener casa o coche en la capital almeriense. En el primero de los casos, el del IBI, llegará justo antes de vacaciones. Para este año, la Delegación de Hacienda del Ayuntamiento de Almería ha dispuesto como fecha de pago voluntario los días entre el 2 de mayo y el 5 de julio de 2017. Es cuando se cursarán los recibos, que deben llegarle a su domicilio habitual. No obstante, si usted es de los que lo tiene domiciliado, debe saber que el cargo se le efectuará el 4 de junio en primera instancia y el 5 de julio en una segunda remesa.

Ahora bien, no se confíe. El otro recibo, el del impuesto sobre los vehículos de tracción mecánica (el impuesto de circulación) ya viene de camino. Desde el 1 de febrero y hasta el 5 de abril, el Ayuntamiento está enviando a los domicilios el recibo por tener un coche o una moto en Almería. El primer cargo a quienes lo tienen domiciliado se produjo el 5 de marzo (ayer), y el segundo tendrá lugar el 5 de abril, fecha en la que expira el periodo de pago voluntario y tras el cual el Consistorio puede cobrarle intereses de demora.

No obstante, no se confíe. Después de julio no se habrá librado aún de los pagos a la Delegación municipal de Hacienda. Entre el 1 de agosto y el 5 de octubre, el Consistorio le pasará la tasa por recogida de basuras. Recuerde que si la tiene domiciliada, el cobro tendrá lugar el 4 de septiembre o el 5 de octubre. Si no lo paga entonces... le vendrá con recargo.