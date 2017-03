En la Luna de Almería

Les prometo que hoy no pretendía darles la lata con la Alta Velocidad. Tenía otra idea en la cabeza. Sin embargo, no he podido resistirme al enterarme de que Amazon ya está trabajando para enviar paquetes a la Luna en 2020. ¿A que parece dificilísimo desde nuestra perspectiva lograrlo en sólo tres años? Es el mismo plazo que ha dado el PP de Almería para la llegada del Corredor Mediterráneo a Vera, después de casi dos décadas de mentiras y retrasos.

«Se preguntarán para qué quiere Amazon mandar cosas a la Luna, ¿verdad?»

Esto sí que parece imposible de conseguir en el poco tiempo que resta, al menos, eso es lo que nos dicta la experiencia vivida hasta la fecha. Para conseguir que el AVE llegue al Levante almeriense en el tiempo prometido -aunque sea a 100 kilómetros de la capital- hay que trabajar y correr mucho, tanto que habría que adjudicar y acometer siete tramos de vías, además de la construcción de las estaciones de Vera y Lorca. Ojalá me equivoque, pero si de repente todo esto se lleva a cabo en los tres años que restan, entonces tendremos la certeza de que nuestros políticos nos han estado tomando el pelo todos estos años atrás.

Objetivo lunar

Por cierto, se preguntarán para qué quiere Amazon mandar cosas a la Luna, ¿verdad? Resulta de Jeff Bezos, el singular CEO de la compañía, también cuenta con su propia empresa aeronáutica: Blue Origin. Ambas trabajan conjuntamente en un proyecto que permitirá la creación de un vehículo capaz de transportar unos 4.500 kilos desde la Tierra hasta su satélite natural.

La idea está dentro del programa espacial norteamericano, que considera que para garantizar la vida fuera de la tierra deberá existir un buen servicio de mensajería. Según los cálculos de Bezos, la NASA estaría próxima a solicitar la participación del sector privado para conseguirlo y Amazon quiere hacerse con el contrato.

Objetivo local

En Almería no necesitamos mandar nada a la Luna, al menos, por el momento. En cambio, sí que necesitamos alternativas para el transporte de nuestras frutas y verduras a Europa. Por desgracia, aún no está claro que la Alta Velocidad lo vaya a permitir alguna vez.

«El AVE no es nada nuevo, precisamente ahora va a cumplir 25 años»

También es fundamental que los almerienses podamos viajar más rápido, ya sea por ocio, negocio o salud. Y además, debemos acercar nuestra provincia al resto de España si queremos que el turismo sea una actividad de progreso, generadora de empleo y de riqueza.

Por desgracia, el futuro de la Alta Velocidad cada vez genera más dudas en este rincón del Sureste español. Las obras siguen paradas. Da la sensación de que todo se complica un poco más cada día que pasa. Desde Fomento, que hace unas semanas defendía en el Congreso de los Diputados que se estaba trabajando, ahora aseguran que el caso de Almería tiene una gran complejidad técnica. ¿Qué quieren que les diga? Yo veo más difícil mandar paquetes a la Luna. El caso es que ya nos van preparando el cuerpo de cara a la visita a nuestra tierra que va a realizar el ministro Íñigo de la Serna en breves fechas. ¿Traerá un AVE debajo del brazo? En el mejor de los casos, un Ibertren de esos que tanto se cotizaban hace unos cuantos años el día de Reyes Magos.

Ya le han puesto a la antigua estación de Renfe el cartel anunciador de las obras de restauración. Antes de las pasadas elecciones le colocaron un andamio, que tras las mismas retiraron sin que nadie tocara una piedra. ¿Sucederá lo mismo con el cartel? Alguna vez tiene que ser la definitiva, digo yo.

Objetivo social

Cualquiera de nosotros entiende que acometer infraestructuras no es echar un huevo a freír. No obstante, hasta esta sencilla tarea sería imposible de realizar si no tuviésemos un fuego, una sartén, aceite y el huevo.

A nuestro AVE le faltan todos estos ingredientes y, por si fuera poco, nuestros representantes públicos no están dispuestos a meterse en faena y que les salpique el 'aceite'.

«Desde luego nuestros políticos están en todos los detalles y nosotros en la Luna»

Lo más curioso de todo es que los almerienses de a pie tampoco queremos mancharnos. Aquí esperamos a que las cosas caigan del cielo y la experiencia debería servirnos para saber que en nuestra provincia las nubes no dejan ni lluvia por lo general.

Si la sociedad almeriense no hace suya esta reivindicación y lo escenifica públicamente en la calle corremos el riesgo de quedarnos sin AVE y sin otras infraestructuras.

Las acciones de la Mesa del Ferrocarril y Califal están bien pero son insuficientes, no por falta de ganas y de esfuerzo de sus integrantes, sino por la apatía general de los almerienses. Es cierto, aquí se vive muy bien, pero ¿han pensado en cómo podría ser Almería si las administraciones de turno nos tuvieran más en cuenta?

El mundo está cambiando, en unas cosas a mejor y en otras a peor, esto es evidente. El AVE no es nada nuevo, precisamente ahora va a cumplir 25 años, tras la puesta en servicio de la línea entre Madrid y Sevilla, con motivo de la Exposición Universal de 1992.

Nosotros seguimos esperando que llegue nuestro turno. Tener mejores infraestructuras no es un capricho de unos cuantos 'iluminados' de la provincia. Se trata de una necesidad imperiosa para estar a la altura de nuestro tiempo. Es fundamental si queremos tener las mismas oportunidades que nuestros vecinos.

La Alta Velocidad no lo es todo, es sólo la punta del iceberg de nuestras necesidades. Por algo habrá que empezar. Este proyecto no avanza, ni los demás tampoco. Si no nos ponemos las pilas es muy posible que nuestras necesidades sigan escondidas en el cajón del gobierno de turno durante muchos años más.

Objetivo total

Bueno, en medio de tantas dudas, retrasos y engaños, hay una buena noticia que destacar. Ya es oficial, la Feria de Almería tendrá un día más. ¡Ole! El plenario del Ayuntamiento de la capital ha aprobado que se celebre de viernes a sábado, recuperando así una de las dos jornadas perdidas tiempo atrás. Un poco más de ocio nos vendrá bien a todos. También a los que vengan desde Madrid en tren buscando diversión. El día que pierdan viajando, ahora lo podrán recuperar.

¡Ay! Desde luego nuestros políticos están en todos los detalles y nosotros en la Luna.