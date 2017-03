UPA y AVA 'toman' Almería en defensa de los agricultores y los consumidores

Tres caravanas de vehículos agrícolas y turismos que partieron a primera hora de la mañana desde tres puntos diferentes de la provincia, El Ejido, Campohermoso y La Cañada, coincidieron y se fundieron en una, finalmente, llegado el mediodía, en Almería, para tomar la ciudad. Organizada por los productores de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Almería, y respaldada por la asociación de productores Agricultura Viva en Acción (AVA), la movilización trató de elevar su voz ante la sociedad almeriense, y mostrar su desacuerdo con las grandes cadenas de distribución europeas que, a su juicio, son las responsables de las caídas bruscas de los precios en origen de las frutas y hortalizas.

La movilización transcurrió por las principales vías de la capital, colapsando el tráfico, hasta acabar en las cercanías del Estadio de los Juegos del Mediterráneo, donde se concentraron y los dirigentes agrarios, Francisca Iglesias (UPA) y el presidente de la asociación agrícola AVA, Jesús Fuentes, se dirigieron a los productores que participaron en la movilización, dejando claro su intención de continuar mostrando, de esta manera, su postura antes la presión que ejercen las cadenas de distribución sobre los precios a los que venden los agricultores de esta provincia las frutas y hortalizas. En su discurso, Iglesias agradeció la participación de todos en la protesta, que de no haber alcanzado la cifra de 200 vehículos, «no se hubiera llevado a cabo. Además, la secretaria de UPA, en declaraciones a este periódico, quiso pedir disculpas a la sociedad almeriense por los inconvenientes creados durante su 'paseo' por la ciudad. Pero, «es una causa justa en la que no solo estamos defendiendo a los productores porque también lo hacemos de cara a los consumidores, que sufren el incremento de valor de la cadena».

Este acto, que colapsó durante varias horas el tráfico de la ciudad, tiene su razón de ser en el descenso del valor de algunos productos hortícolas, tales como berenjena, calabacín y tomate, que pasaron de marcar en las pizarras precios que rozaron, en algunos casos los cuatro euros por kilogramo, a situarse por debajo del euro en unos días, «sin motivos algunos», dijo Francisca Iglesias, secretaria general de UPA Almería, y que «ahora incluso están por debajo de 0,50 euros por kilogramo, y muchos de los productores de berenjena están vendiendo su producto a 0,20 euros por kilo, aproximadamente». Un precio, que como apuntó Iglesias, «no cubre ni el coste de producción».

La mirada de UPA y Agricultura Viva en Acción para encontrar el culpable de esta situación se centra, únicamente, en la gran distribución, en varias de las cadenas «que son las que ponen los precios cada semana», apuntó la dirigente agraria. No en vano, durante el recorrido hicieron varias paradas ante supermercados de estas cadenas para repartir unas octavillas en las que aconsejaron a los consumidores que no comprasen productos en esos centros.

En este punto, en el de señalar únicamente a las cadenas de distribución europeas, estos colectivos discrepan de las organizaciones agrarias Asaja y Coag. No en vano, estas dos últimas llevan más de un año, desde la crisis de precios general que se produjo durante el primer tramo de la pasada campaña hortofrutícola, en unidad de acción defendiendo una propuesta común sobre la comercialización en origen, a la que consideran en parte responsable de la situación que padecen los agricultores. Ambas también miran a las empresas locales y les exigen un cambio en el sistema comercial.

Esta campaña, reconoció ayer Francisca Iglesias, «lo cierto es que los precios en general están siendo aceptables, a excepción de esta brusca caída en el valor del calabacín, berenjena y tomate». Pero ante ese descenso repentino «no nos podemos quedar de brazos cruzados», ya que «la Ley de la Cadena Alimentaria no funciona, al no poder hacer nada antes las cadenas de distribución europeas». Para Iglesias, la Agencia de Información y Control Alimentario, a la cual alabó por la iniciativa de investigar lo que ha ocurrido en relación a la caída de precios de los tres productos, «está muy limitada en sus funciones y no puede ir a más, sólo estudiar los contratos entre los operadores y la cuestión del periodo de pago de la mercancía», dijo Iglesias.