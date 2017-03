La UAL rinde un emotivo homenaje a su personal de administración y servicios

La UAL celebró un acto de reconocimiento a los 25 años de servicio del personal de Administración y Servicios de la Universidad de Almería. Un homenaje en el que el rector de la UAL, Carmelo Rodríguez Torreblanca, destacó su enorme contribución a la buena marcha de la Universidad de Almería en este periodo con «25 años de servicio a nuestra Universidad que se han caracterizado por el empeño en hacer las cosas de manera eficaz y eficiente; el compromiso de vivir el trabajo, de creer en lo que hacéis, y espero que os sintáis un pilar importante de un gran proyecto que a día de hoy sigue afrontando numerosos retos».

Este es un homenaje que se realiza por primera vez con un protagonismo específico para el personal de Administración y Servicios, ya que siempre se ha desarrollado enmarcado dentro de la apertura de cada curso académico. «Aquí estoy desde hace 25 años aportando mi modesto grano de arena, con la misma ilusión, para que entre todos convirtamos la UAL en algo de lo que estar orgullosos» señaló, en representación del personal de Administración y Servicios, Juan Francisco Pérez Cano.

El rector agradeció el esfuerzo diario de los 17 PAS homenajeados ayer, y les animó a seguir en esa postura, a pesar de las dificultades que ha generado la crisis económica. «Creedme si os digo que ya se ve la luz del túnel y que a lo largo de este año se producirán avances significativos. De hecho, hace un par de semanas, universidades, Junta de Andalucía y sindicatos, en la mesa de negociación general, llegamos a un entendimiento para ello. Me gustaría que mantuvierais la misma ilusión que el primer día, cuidando de nuestra Universidad, con esfuerzo, conocimiento y paciencia, siendo cómplices de querer siempre lo mejor para nuestra institución y sus egresados, sabiendo que nuestro trabajo no será en vano».

Una línea que defendió la gerente de la UAL, Carmen Caba, ya que «están siendo años difíciles tanto para el sector público como para el sector privado. Aquí, hemos sido menos, hemos tenido más trabajo y no siempre hemos tenido motivo para estar contentos, sin embargo, os habéis seguido esforzando día a día para prestar en la UAL el servicio público que se espera de su personal, para abrir las puertas de la Universidad, para darle a la sociedad y a nuestros conciudadanos lo que se merecen, lo mejor de nosotros mismos».

Juan Francisco Pérez Cano, en representación del personal de Administración y Servicios, afirmó que la Universidad de Almería tiene que crecer aún más y que «quizá sea el momento de centrarnos en lo básico: en los alumnos, en la calidad de docencia que les damos, en la calidad de las atenciones que les prestamos, o sea, en lo que da sentido y razón de existir a la institución». Finalizó su emotivo discurso señalando que «cuando me pregunten a qué me he dedicado en mi vida, responderé con orgullo que fui funcionario de la Universidad de Almería».