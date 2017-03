El pleno aprueba ampliar la feria en un día

El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado por unanimidad este viernes el acuerdo para la ampliación de Feria y Fiestas de Almería 2017, que comenzarán el viernes anterior al primer fin de semana, tras el acuerdo alcanzado por los grupos, quienes han centrado el debate en las aportaciones que se realizan por parte de cada uno de ellos para mejorar este evento.

La polémica se ha suscitado tras las palabras de la concejal de Educación, Cultura y Tradiciones, Ana Martínez Labella, quien ha celebrado que los miembros del plenario "se congratulen de la decisión que toma el equipo de gobierno" y que, según se ha referido, fue "un compromiso del alcalde" en la anterior edición, si bien se han trasladado a las asociaciones, feriantes y entidades de toda índole "con las que también nos reunimos", ha incidido.

Con ello, ha expresado su satisfacción por que los miembros de la oposición se sientan "tan cómodo por las iniciativas del equipo de gobierno", al tiempo que ha asegurado a los ediles de PSOE, Cs e IU que la comisión de feria, iniciada este año y que tuvo su primera reunión a principios de febrero, "será tan operativa como ustedes la quieran hacer".

Estas referencias han causado un notable malestar entre los miembros de la oposición, quienes han afeado las palabras del Martínez Labella. "Si se hacen ferias en las que un viernes por la noche se va la gente a un recinto ferial que está cerrado, es normal que tenga que rectificar", ha señalado al respecto el concejal del PSOE Cristóbal Díaz, mientras que desde Ciudadanos se ha recordado que fue el gobierno municipal del PP el que recortó en dos días las celebraciones hace años. "Me congratulo de que el equipo de gobierno al final esté entrando por el aro", ha manifestado el portavoz de IU, Rafael Esteban, quien ha augurado que "poco a poco la feria volverá a ser lo que fue".

La concejal de Cultura ha arremetido en su segundo turno directamente contra el edil de IU, de quien ha lamentado que esté "en Carboneras de vacaciones" cuando se celebran los festejos y al mismo tiempo trate de "dar lecciones de cómo se organiza la feria" cuando "no la pisa". Esta referencia ha sido contestada fuera de debate tanto por la concejal de IU Amalia Román como por el portavoz de su grupo, quien ha tachado de "muy lamentable" las referencias "personales". "Me voy a poner en esta feria un traje de corto para poder hacer crítica y que me vea la señora Labella", ha ironizado Esteban. "La feria la vivo y no vivo en la feria", ha apostillado.

Martínez Labella también ha criticado que si se ha tardado "varios meses" en iniciar la comisión de feria ha sido a cuenta de que los grupos no habían nombrado a sus representantes, sentido en el que ha contestado a las críticas del PSOE, desde donde han recordado que la comisión se pide desde 2011. En esta línea, el edil socialista Cristóbal Díaz ha reprochado a la concejal que a la comisión se llegue con "los deberes hechos" puesto que, a su juicio, resta participación ciudadana.

Así, y ante la defensa de Ciudadanos a través de su portavoz, Miguel Cazorla, de que cuando se recortó la feria en dos días su grupo no estaba presente para debatir este cambio, Martínez Labella ha recordado que ella misma era asesora del partido GIAL --al que pertenecía anteriormente Cazorla como edil-- cuando el Ayuntamiento aprobó con el apoyo de este grupo la supresión del 'lunes de resaca' "Yo estaba como asesora en el grupo de GIAL y recuerdo quien votó a favor de eso", ha incidido.

Formación en materia de limpieza

De otro lado, el pleno ha aprobado también por unanimidad la aprobación definitiva de la ordenanza de limpieza tras la inclusión de varias alegaciones que darán lugar al texto definitivo y las observaciones de los grupos a favor de realizar una campaña de concienciación ciudadana para dar a conocer la ordenanza y cumplir su articulado.

El concejal de Servicios Municipales, Juan José Alonso, se ha congratulado por modificación de la ordenanza, que databa de los años 80, y ha recordado que "la limpieza es cosa de todos, de la administración y del ciudadano que debe estar concienciados en que deben mantener la calle igual de limpia que su casa".

Así, ha avanzado que se realizarán campañas similares a las que se llevan a los colegios de la capital para la recogida de excrementos de mascotas y que se impartirá un curso de actualización a la Policía Local sobre la nueva ordenanza, que se publicará en el BOP a mediados de este mes para su entrada en vigor. El pleno también ha dado la bienvenida a la edil del grupo popular Carolina Lafita, quien ha jurado su cargo tras la salida oficial del exedil Nicasio Marín.

Canon del agua

En el capítulo de mociones, el pleno ha sacado adelante con el apoyo de Cs la moción del PP relacionada con las inversiones ejecutadas por la Junta de Andalucía mediante fondos recaudados a través del 'canon de agua', para instar al Gobierno andaluz a detallar las inversiones realizas en la capital con estos fondos.

La moción, que para IU y PSOE mostraba un tono de "confrontación" con el Ejecutivo autonómico, llega después de que el edil criticara el "incumplimiento" de la normativa europea por parte de la Junta de Andalucía "de las obligaciones en cuanto a la protección del medio ambiente, así como la pérdida de la oportunidad de crear puestos de trabajo por la falta de inversiones a través del dinero recaudado con el canon autonómico de depuración de aguas".

Al respecto, desde la bancada socialista se han negado ilegalidades de ningún tipo y se ha recordado que las inversiones a cargo del 'canon del agua' se destinan a obras declaradas de interés autonómico como fue la puesta en marcha del EDAR de El Bobar, en el que se invirtieron 9,3 millones de euros.

Por unanimidad también ha salido la moción del grupo municipal IU "por un cambio de modelo en La financiación de los ayuntamientos" mientras que la elevada en defensa del Sistema Público de Pensiones no ha contado con el respaldo de todo el plenario. También se ha aprobado la moción institucional en apoyo a las infraestructuras ferroviarias.