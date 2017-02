El desierto energético de Almería

Eche un vistazo tranquilamente a la imagen de al lado. Todos los trazos sobre el mapa de España son líneas de transporte eléctrico. Las más gruesos son las que tienen mayor capacidad, las de 400 kilovoltios. Las más finas son de 220. Ahora fíjese en ese círculo. Comprobará que ahí, coincidiendo con gran parte de la superficie de Almería, no hay nada. Es más. Un déficit que se convierte en agravio cuando comparamos este 'desierto eléctrico' del sureste con el resto de España. Un tema no menor si tenemos en cuenta uno de los grandes axiomas de la economía: sin energía, no hay desarrollo. Una de las razones por las que gran cantidad de municipios situada en el norte tienen un escasísimo grado de desarrollo industrial y unos bajísimos niveles de renta por habitante -de los más bajos de España-.

¿Quién tiene que tomar cartas en el asunto para solucionar este problema? La ejecución de estas infraestructuras, que tienen un carácter estratégico porque coadyuvan a que se logren los equilibrios territoriales, es el Gobierno de España. Los que ha habido antes -con independencia del sesgo político- o los que hay ahora. A la vista del mapa con el que se ilustra este artículo, resulta bastante obvio concluir que éste no ha sido un asunto preferente en la agenda de los diferentes ejecutivos. Al menos hasta 2014, cuando el Gobierno, en este caso del PSOE, sí consideró que debía haber una raya gorda entre Almería y Granada, e incluyó la línea La Ribina (Vera) en la planificación de la red de transporte eléctrico para el periodo comprendido entre 2014 y 2018. Aquello parecía que salía adelante -de hecho la declaración ambiental se llegó a publicar en el Boletín Oficial del Estado del 21 de noviembre de 2011-, pero todas las previsiones si vinieron abajo cuando el Gobierno, esta vez del PP, realizó la programación para el intervalo 2015-2020 y este proyecto ya no se contemplaba. Este periódico ha preguntado los porqués al Gobierno, pero por ahora no ha habido contestación.

El tema, que como se ha referido anteriormente no es nada nuevo, sí ha cobrado actualidad tras la 'ofensiva' iniciada por el PSOE para que el Gobierno reconsidere esta inversión. Para ello han emprendido iniciativas a un triple nivel. Alcaldes de las localidades que se beneficiarían de la Caparacena-Baza-La Ribina han redactado una carta para pedir una reunión al ministro de Energía, Álvaro Nadal. Además, parlamentarios almerienses y granadinos han presentado una proposición no de ley. Y también la Junta ha denunciado en los últimos meses esta situación de una forma reiterada.

Tres grandes razones

Y es que se considera que la Caparacena-Baza-La Ribina tiene una importancia vital por tres motivos. El primero porque, según el PSOE, ahora mismo hay treinta y cinco empresas interesadas en la construcción de plantas termosolares y parques eólicos que precisarían de esta línea para evacuar toda la corriente que generen (se calcula que 1.000 Mw). También se daría cobertura a la central de bombeo proyectada en el embalse de Negratín de 550 Mw. Segundo porque se conferiría mayor seguridad en el suministro a un centenar de poblaciones de Granada (50), Almería (40) y también Jaén (10) que sufren cortes con excesiva frecuencia. Además sería una alternativa de abastecimiento en caso de que fallara la línea de 400 Kv y las de 220 Kv que conectan Almería y Granada más al sur. Y tercero sin alta tensión es imposible que puedan funcionar, por ejemplo, trenes de alta velocidad.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha comentado que «los planes del Ministerio han vuelto a dar la espalda a las necesidades de esta zona, lo que tendrá evidentemente efectos negativos en la economía».

«Aplicar recortes en esta materia -señala- es poner palos en la rueda del progreso de la comunidad autónoma en unos momentos en que precisamente necesitamos no bajarnos del carro de la recuperación incipiente en la que nos encontramos».

Y es que, según la Junta, Almería sale claramente perdiendo en la Planificación Energética 2015-2020. Se le han asignado 71 millones de euros, lo que supone el 1,6% del presupuesto global para toda España. Si tomamos como referencia la población, le tendrían que haber correspondido, a juicio de la consejería, 91 millones de euros, una cantidad que ascendería hasta los 113,8 millones de euros si se relaciona con la superficie. Pero la Junta de Andalucía va más allá y considera que, teniendo en cuenta todas las carencias, Almería tendría que recibir 168 millones de euros para la línea de doble circuito entre Caparacena y La Ribina, y la subestación de 400 Kv en Baza. La Junta también considera necesario adelantar la ampliación de la subestación de Íllora, que sí está contemplada por el Gobierno para el lustro 2015-2020 para no poner en peligro nuevas iniciativas empresariales y asegurar la calidad de los consumos existentes.

La Planificación Energética 2015-2020, que tiene carácter vinculante, contempla unas pocas actuaciones en Almería. Concretamente, refuerzos de la línea de 400 Kv entre Huéneja, Caparacena y Archidona, mejoras en la conexión de 220 Kv con Granada, y más refuerzos en las líneas Tabernas-Almería, y en las conexiones de Benahadux. La conexión Caparacena-Baza-La Ribina tiene un coste estimado de 82 millones de euros que, según el propio Ministerio se recuperarían en tan sólo nueve años de explotación de la red.