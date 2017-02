Fomento paga con fondos del tren Mediterráneo varias obras del AVE en Madrid

Mientras en Almería las obras están paradas desde que en 2014 los trabajadores del AVE tapiaran, ladrillo sobre ladrillo, las bocas de los túneles de Sorbas, el Ministerio de Fomento del Gobierno de España está financiando las obras de conexión de las estaciones del AVE de Chamartín y Puerta de Atocha gracias a fondos europeos destinados al Corredor Mediterráneo. Concretamente, las obras que ejecuta a día de hoy el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias pasan por la cuadruplicación de vía entre la estación de Puerta de Atocha y Torrejón de Velasco, donde hasta el momento sólo había dos vías. «Esta actuación incrementará la capacidad del acceso ferroviario de alta velocidad a Madrid por el Sur, que da servicio a las líneas que unen la capital con Levante y Andalucía», defienden desde Fomento.

Pero no sólo ello, sino que los fondos europeos del Corredor Mediterráneo también están sirviendo para ejecutar la construcción del túnel en ancho internacional entre Puerta de Atocha y Chamartín. «En la actualidad, las líneas de alta velocidad que proceden del Norte llegan a Chamartín y las que proceden del Sur y Levante llegan a Puerta de Atocha. Para establecer servicios comerciales Norte-Sur y Norte-Levante hasta ahora es necesario que los trenes pasen por cambiadores de ancho, o bien el transbordo de viajeros», argumentan fuentes del Gobierno.

La construcción de dos nuevas vías en el tramo Atocha-Torrejón de Velasco y del túnel en ancho internacional Atocha-Chamartín suponen una inversión global de 935 millones de euros, de los que aproximadamente 302 millones corresponden a la plataforma. Esto es: la obra a la que se están destinando los fondos europeos cuesta más de la mitad de lo que quedaría por invertir para que el AVE entre Murcia y Almería fuera realidad.

Concretamente, el Gobierno ha destinado de fondos europeos un total de 141,7 millones de fondos Feder y 11,4 del mecanismo 'Conectar Europa', destinado al desarrollo de los corredores transeuropeos que Bruselas ha marcado como cruciales y prioritarios para el futuro próximo. Entre ellos, el Corredor Mediterráneo, del que forma parte la vía cuya construcción está paralizada entre Almería y Murcia.

No obstante, el Ejecutivo también planea destinar parte de los fondos del Corredor a extender la red de Alta Velocidad hasta el aeropuerto de Madrid-Barajas. El informe del supervisor del Corredor Mediterráneo, Laurens Jan Brinkhorst, incluye este proyecto entre los que Madrid ha señalado como destinatarios de fondos del Corredor litoral que debe cruzar toda Europa. En dicho informe, Brinkhorst afeó al Gobierno de España el retraso en el desarrollo de todo el corredor, pero puso especialmente el acento en el «eslabón perdido» existente entre Murcia y Almería, el tramo más retrasado de todo el trazado en Europa y en el que aún no hay ni siquiera obras en marcha.

En el tramo entre Almería y Granada no hay siquiera anotaciones. Fuentes de la oposición vinculan esto a que Fomento habría sacado de la planificación de inversiones 2013-2020 (esto es, en donde se prevén obras antes de 2030) este tramo de vía, que daría continuidad al corredor por el interior de Andalucía.

Los gobiernos catalán y valenciano han mostrado sus críticas a este hecho. Especialmente cuando los proyectos del Arco Mediterráneo no acaban de despegar. Entre Barcelona y Valencia, en Vandellós, hay un tramo en vía única que hace de cuello de botella. El tramo Valencia-La Encina, en obras, aún no ha entrado en servicio. Y más al sur de Murcia las obras están paralizadas desde 2014 y no ha habido ni una sola traviesa bajo gobierno del Partido Popular.

«El PP ha vuelto ha demostrar que la vertebración del eje mediterráneo no es una prioridad para sus intereses y humilla de nuevo a las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña destinando el dinero presupuestado para mejorar la conexión entre estos territorios en infraestructuras de Madrid», destacó hace pocos días la Comisión Ejecutiva de Compromís, uno de los partidos que conforma la coalición de Gobierno de la Generalitat Valenciana. «Mientras en Madrid las obras financiadas con dinero para el Corredor Mediterráneo avanzan a toda máquina, en nuestro territorio las obras continúan paralizadas y seguimos sin contar con una conexión ferroviaria digna», abundaron.

En Almería, más retrasos

Mientras las obras avanzan en otros puntos de la geografía española -no sólo en Madrid, también y muy especialmente en los tramos de la Línea de Alta Velocidad a Galicia entre Zamora y Ourense- en Almería los trabajos están parados. El único tramo para el que el PP ha licitado obras, el de Pulpí-Cuevas del Almanzora, sigue parado por un contencioso con la constructora Sacyr, que ha pedido rescindir el contrato debido al retraso de año y medio en disponer de los suelos expropiados para la ejecución. Y sobre el resto de tramos, en proyecto, varias empresas han solicitado también la rescisión de contratos. ADIF trabaja ya en esta fuga y ha anunciado que volverá a licitarlos debido a que tiene pensado cambios sustanciales en el diseño de la red cerrado bajo gobierno socialista.

Fomento encargó en 2014 un estudio funcional para abaratar los costes de la obra de la Línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería. Dicho estudio plantea la reducción en las prestaciones mediante la implementación de vía única en los tramos almerienses que aún no han visto obras. Esta reducción permitiría hasta seis frecuencias con Madrid (tres por sentido) y cuatro con Barcelona (dos por sentido) además de algunos surcos de mercancías. No obstante, esto sí que limitaría las prestaciones que persigue la patronal de todo el arco mediterráneo, que no ceja en su pretensión -como la Unión Europea- de contar con vía doble y ancho internacional en todo el trazado.

Las perspectivas actuales de Fomento, con medio trazado empantanado y el otro medio aún a falta incluso de volver a licitar los proyectos, postergarían según fuentes técnicas la puesta en marcha de la línea entre Murcia y Almería a fechas no anteriores a 2028, 23 años después de la primera fecha ofrecida por Fomento bajo gobierno del PP de Aznar (2005).