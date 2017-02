El PSOE exige al PP que informe de "cuántos animales fueron sacrificados en el Zoosanitario"

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería Inés Plaza ha exigido al equipo de gobierno del Partido Popular (PP) que informe de "cuántos de los animales que dicen que mueren por eutanasia en el Centro Zoosanitario Municipal lo hacen en realidad sacrificados por criterios de falta de espacio y cuántos por enfermedades".

Según ha informado el PSOE en una nota, la responsable socialista ha señalado que quieren saber "cuántas mascotas mueren durante intervenciones de esterilización en el quirófano del centro, ya que se tienen dudas sobre la idoneidad de las instalaciones del centro para llevar a cabo este tipo de intervenciones".

Inés Plaza ha recordado los últimos datos facilitados por el equipo de gobierno sobre lo que el Consistorio considera como 'animales eutanasiados' en el centro. Según ha explicado, "contemplan que durante el año 2016 un total de 200 mascotas fueron eutanasiadas en el Zoosanitario, pero de esa cifra no sabemos cuántas corrieron esa suerte debido a enfermedades, ni cuántas fueron realmente sacrificadas", que, a juicio de la socialista, "no es lo mismo", por el hecho de llevar mucho tiempo en el centro y de no disponer de suficiente espacio para albergarlas.

En este sentido, a la edil le "resulta muy inquietante que el Partido Popular ofrezca datos de otros aspectos referidos a las mascotas que se acogen en el centro y que, sin embargo, no sepamos si de esos 200 animales algunos fueron sacrificados sin justificación", al tiempo que ha reclamado una explicación que, según apunta, la han pedido formalmente al alcalde, a través de un escrito que han presentado ante el Registro General del Ayuntamiento.

"Igualmente queremos conocer las enfermedades que han derivado en muerte natural, para esas 63 mascotas que murieron en el Zoosanitario el pasado año, pues no nos gustaría pensar que bajo este epígrafe se escondan también sacrificios injustificados", ha indicado la concejala del PSOE.

"La solución no es ampliar"

Para Inés Plaza, "muchos de los problemas que presenta el Centro Zoosanitario se resolverían si el equipo de gobierno del PP pusiera en marcha distintas iniciativas, que apenas suponen un coste económico, pero que contribuirían a abrir este servicio a la sociedad".

Entre ellas, ha señalado la promoción de la adopción de las mascotas mediante campañas de sensibilización, la difusión por Internet de una ficha de cada animal en la que los potenciales adoptantes pudieran conocer sus características o la celebración de 'pasarelas caninas y felinas' donde las familias pudieran conocer realmente a las mascotas.

"La solución, desde luego, no pasa únicamente por seguir ampliando el centro", ha destacado Inés Plaza, "pues siempre faltaría espacio", sino que "pasa por una política acorde al siglo XXI, en la que prime el respeto hacia las mascotas, algo que hasta la fecha no hemos podido ver en ninguno de los miembros del equipo de gobierno de Partido Popular", ha concluido la edil.