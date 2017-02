El PSOE culpa al Gobierno de la fuga de contratos: "Están dejando morir el AVE"

¿Y por qué la gente no se manifiesta en las calles? Porque vosotros los habéis tenido dormidos, porque si sacáis a la gente a la calle, igual vosotros también "recibís". Porque el agravio no es sólo con el gobierno de Madrid, sino también con el de Sevilla. Así que es mejor no remover demasiado ni ahondar en el malestar, no vaya a ser que os salpique. Vendidos.