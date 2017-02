La plataforma clama por un acto masivo para exigir soluciones «ya»

La Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que secunde este miércoles, mañana, la concentración que han convocado para exigir «un tren digno y adaptado» para Almería. La movilización tendrá lugar a las 19 horas en la Puerta de Purchena de la capital almeriense. La llamada a la concentración se produce después de que Renfe haya postergado hasta «después de verano» la puesta en servicio de coches adaptados en las dos líneas de Talgo VI que cubren a día de hoy los viajes entre Madrid y Almería.

Cabe recordar que el año pasado, en mayo, el secretario de estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar, comprometió para enero de 2017 la puesta en servicio de los dos coches adaptados previstos para las relaciones entre Madrid y Almería -de las pocas de toda España sin plazas para personas con movilidad reducida-. Sin embargo no ha sido hasta el día 1 de febrero de este año, esto es, después incluso de que expirase el plazo otorgado por el Ministerio de Fomento, cuando Renfe ha contratado la modificación de estos dos coches junto con otros 13 más que servirán en otros destinos del país. Desde Fomento se vinculó el retraso a cuestiones técnicas y administrativas.

Ayer, el portavoz y coordinador de la Mesa del Tren, José Carlos Tejada, mostró su esperanza de que sean «miles y miles» los almerienses que secunden la movilización después de que Ana Pastor, por entonces ministra de Fomento, «haya incumplido su promesa». «El pueblo almeriense no admite más demora y es el momento de cumplir con los compromisos», argumentó Tejada.

La Mesa del Ferrocarril recordó que en la provincia de Almería en torno a 50.000 personas tienen algún tipo de discapacidad y, ante la carencia de vagones adaptados, se ven obligados a utilizar otros medios de transporte alternativos al ferrocarril. Además, remarcaron, la línea Madrid-Almería ya quedó «fuera» del plan de accesibilidad de Renfe para el periodo 2007-2010.

Moción por unanimidad

El portavoz de la Mesa reclamó, asimismo, que los partidos políticos con representación parlamentaria -que, además, son miembros de la plataforma en defensa del ferrocarril- alcancen un consenso para presentar una proposición no de ley que pueda ser asumida por todos. «Si fue posible en el Parlamento de Andalucía, debe serlo también en el Congreso de los Diputados», aseveró Tejada. Cabe recordar que la proposición no de ley discutida el pasado miércoles -y pactada entre PP y Ciudadanos- no incluía ninguna de las reclamaciones de la Mesa, como sí que ocurrió en el Parlamento andaluz. La proposición fue tumbada por el resto de partidos del Congreso.