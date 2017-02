La Mesa del Tren critica el parón del AVE: «Sin proyectos no hay ni partidas ni obras»

La Mesa del Ferrocarril no había reaccionado aún. De hecho, y pese a la repercusión de este bloqueo en los papeles para el principal proyecto de infraestructura ferroviaria en Almería, hasta el momento sólo se habían pronunciado al respecto -y ambos de forma muy sucinta y liviana- los diputados Sonia Ferrer (PSOE) y Diego Clemente (C's), ambos en su comparecencia el miércoles pasado en la Comisión de Fomento del Congreso. Y ayer, cuando lo hicieron, desde la Mesa lo plantearon partiendo del absoluto limbo informativo en el que, dieron a entender, se encuentra la plataforma, conformada por más de medio centenar de entidades sociales, económicas, profesionales, políticas y vecinales de la provincia de Almería. «Primero nos dijo la ministra [Ana Pastor, ya exministra] que los proyectos estaban en redacción. Después nos dijeron que no, que aún no», confesaba ayer el portavoz de la Mesa del Tren, José Carlos Tejada, mostrando la incertidumbre constante que se traslada desde el Gobierno a la organización.

La Mesa en Defensa del Ferrocarril lleva desde la entrada del nuevo ministro, Íñigo de la Serna, en noviembre del año pasado, reclamando una reunión para conocer de primera mano los planes de su gabinete en materia ferroviaria para Almería. Y pese a que el ministro aseveró que vendría «lo antes posible», aún aguardan la ansiada cita. También el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (de su mismo partido, el PP), que le requirió un encuentro por carta y que aún no ha obtenido fecha en la agenda. «La cuestión es que no están en redacción. Y sin los proyectos redactados muy difícilmente habrá partidas en los próximos presupuestos generales del Estado. Y sin partidas, no habrá obras», auguraba Tejada.

La plataforma clama por un acto masivo para exigir soluciones «ya»

Los augurios de Tejada vienen, además, apoyados en las últimas declaraciones del PP de Almería respecto de este proyecto. El presidente provincial de la formación y de la Diputación de Almería, Gabriel Amat, ya avanzaba hace pocos días, tras la reunión de la Mesa de las Infraestructuras, que «este año» tampoco habría buenas noticias en forma de partida abultada, contante y sonante «porque hay que cumplir con Europa». Con ello, daba a entender que el énfasis inversor del Gobierno para esta crucial línea ferroviaria para Almería no llegaría, como mínimo, hasta las cuentas públicas del año 2018.

Además, todo esto se suma a que en las últimas anualidades se han incluido partidas de alrededor de 100 millones de euros que no se han ejecutado porque no había proyectos en los que invertir. Los redactados, aún no se habían aprobado -o no tenían las expropiaciones listas-. Y el resto, estaban sin aprobar o con el contrato suspendido por el propio Gobierno estatal.

Sin ir más lejos, el único tramo de la Línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería licitado y adjudicado bajo Gobierno del Partido Popular, el Pulpí-Cuevas del Almanzora, aún espera obras año y medio después de firmarse el contrato. Es más, a día de hoy dicho tramo está sumido en la incertidumbre porque la constructora adjudicataria, Sacyr, reclamó la ruptura contractual después de más de un año de espera para que Fomento pusiera a su disposición los terrenos expropiados. Hasta el momento, ni Fomento ni Sacyr han dado a conocer una potencial 'entente cordiale' que augure trabajos inmediatos, pese a que desde el PP se desliza -lo hizo hace pocos días el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando- que los trabajos pudieran comenzar en marzo.

La Línea de Alta Velocidad entre Murcia y Almería cuenta aún a día de hoy con dos de los tramos en estudio informativo sin ni siquiera aprobar. Son, además, dos tramos cruciales para el avance de la línea que se encuentran en territorio murciano. El primero, entre la estación de Murcia del Carmen (la central de la capital de la región vecina) y Sangonera, discurre por un trazado mayoritariamente urbano y que cuenta con un difícil enlace con la línea convencional entre Murcia y Chinchilla en la localidad de Alcantarilla. El segundo, es el tramo urbano de Lorca -en el que a día de hoy hay dos estaciones de Cercanías: San Diego y Sutullena-. En ambos casos, los gobiernos locales claman por el soterramiento de las vías que, a día de hoy, parten en dos sus tramas urbanas. Pero el Gobierno central no ha aprobado una solución definitiva y las mantiene en estudio, en el limbro.

Del resto de tramos, tal y como avanzó IDEAL, cinco están en suspensión de contrato de redacción, y el resto bien cuentan con proyecto de obra redactado o aprobado, bien ya han experimentado obras de plataforma -como en los cuatro tramos entre Vera y Los Arejos-.