«Los únicos que están ganando dinero con la salida de la crisis son los empresarios»

Los sindicatos volvieron a salir ayer a la calle para exigir al Gobierno central medidas para atajar la pobreza de trabajadores y pensionistas, ante los incrementos de los precios de los suministros básicos, y a la patronal para que se siente a negociar subidas salariales que permitan recuperar poder adquisitivo.

Más de medio centenar de personas se concentraron ayer en Puerta de Purchena, convocados por UGT y Comisiones Obreras (CC OO), bajo el lema 'Empleo y salarios dignos' con el objetivo de alertar, asimismo, de que los «bajos salarios y la precariedad laboral están extendiendo la miseria entre los trabajadores»

«En nuestro país cada vez hay un mayor número de trabajadores y pobres y los servicios básicos de consumo para la ciudadanía como la luz, el gas, el combustible o la calefacción no paran de subir». Así lo indicó ayer a este periódico la secretaria general de UGT en Almería, Carmen Vidal, quien justificó esta nueva concentración para exigir al Gobierno central que «se desbloquee la negociación colectiva y para pedir que si realmente se ha salido ya de la crisis, esta recuperación también se refleje en el empleo y en los salarios».

Los sindicatos volverán a concentrarse el próximo jueves a las puertas de la sede de Asempal

A este respecto, Carmen Vidal pidió que se derogue de manera inminente la reforma laboral. «Lo único que ha conseguido esta ley es aumentar la precarización, que se creen puestos de trabajo marcados por la temporalidad y por la parcialidad, como así demuestra el hecho de que de cada cuatro contratos que se hacen en nuestro país, uno dure menos de una semana», añadió.

Por otro lado, la máxima responsable de UGT en la provincia indicó que «es vital que se garantice la sostenibilidad del sistema de pensiones, se revaloricen las pensiones y se aplique una subida que evite que los pensionistas sigan perdiendo poder adquisitivo».

«No suben los salarios»

En la misma línea, el Secretario Provincial de CC OO Almería, Juan Pallarés, destacó que la recuperación económica que «ha vendido» el Ejecutivo no se refleja en la sociedad. «A pesar de que el Gobierno asegura que se está recuperando el poder adquisitivo, los únicos que están ganando dinero con la supuesta salida de la crisis son los empresarios ya que los bolsillos de los trabajadores cada vez están más vacíos, por no hablar de los pensionistas», aseguró Pallarés. «Sube la electricidad, suben los precios de los productos básicos, y sin embargo, no suben los salarios, por eso seguiremos saliendo a la calle hasta que el Gobierno sea sensible con nuestras reivindicaciones, derogue la reforma laboral y sobre todo, se suban los salarios para que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras de este país», explicó.

«No puede ser que el IPC este año ya esté en el 3% y que los salarios, como mucho, vayan a subir un 1% y las pensiones un 0,25%, ya que eso supondrá una pérdida del poder adquisitivo de más del 2% para los trabajadores y del 2,75% para los pensionistas», continuó Pallarés.

Por este motivo, el máximo representante de CC OO en Almería aseguró que los sindicatos volverán a exigir la recuperación de los salarios y los empresarios que se sienten a negociar y exigimos la derogación de la reforma laboral.

UGT y CC OO celebrarán actos de protesta hasta el jueves 23 de febrero en casi 40 ciudades españolas, con concentraciones ante sedes gubernamentales y patronales y movilizaciones en el centro de las ciudades. Dentro de estas movilizaciones, el próximo miércoles, 22 de febrero, los sindicatos almerienses realizarán una concentración ante las puertas de la Confederación de Empresarios de la Provincia de Almería (Asempal).