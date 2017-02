«Se ha querido vivir en el casco histórico como en el piso de los primos de Madrid y eso, con las características de Almería, no era posible»

La dificultad no está en el trabajo en sí, sino en trasladar lo que, desde el conocimiento y la observación, encontramos. Cuando el pasado se remueve desde un punto de vista científico siguiendo pautas técnicas y analizando las distintas capas que aparecen ante nuestra vista, los descubrimientos, los ejemplos que determinan una época, su historia, las razones y los porqués, la transmisión del hallazgo y de la historia que representa es algo fundamental, porque lo que aparece no es patrimonio del historiador, sino de todos y cuanto más se abarque en su conocimiento y a más personas se llegue también habrá mayores posibilidades de perpetuar ese conocimiento. Popularizar y acercar al gran público la historia es también derribar sus mitos y leyendas para sustituirlos por las columnas fuertes que sostienen la verdad, popularizar es también difundir y así mismo eliminar esa primera barrera que sitúa el tiempo donde quiere cada cual y no donde realmente estuvo porque afirmar que «eso está ahí de toda la vida» es siempre una falsedad.

Perfil No es lo que pueda conocer o no, sino como lo comparte. Lenguaje desde la cercanía y en sintonía. Las palabras justas. La didáctica hecha persona. Confesión «Siento a Almería como la sentimos todos los almerienses. Nos gusta, la amamos, nos duele… es abuela, madre, hija, nieta… qué puedo decir más sino que cada época deja su huella y que lamentablemente hay etapas que parecen haber sido borradas y no se encuentran en el paisaje en el que hemos instalado nuestro escenario. Una pena que hayan desaparecido conjuntos excepcionales y elementos únicos que eran historia y que ahora ni siquiera son recuerdos. Lo peor de todo es que no se ha tenido en cuenta a la gente que, al final, se ha encontrado en un lugar que no reconocía. Me gusta compartir con las personas las cosas que compartieron conmigo otras personas. Somos transmisores de la historia, de la nuestra y de las de nuestros antepasados, de nuestros vecinos de ahora y de los que pisaron antes el escenario. Creo que así es la vida y por eso, además, tenemos tradiciones tan arraigadas. La tradición es una forma de observar desde la raíz lo que siempre se ha tenido. Es emocionante pisar una piedra y reconocer lo que es, a qué cantera pertenece, de qué formó parte, quien la pisó antes. Pasar por una calle y reconocerla a través del tiempo por lo que uno mismo ha visto, por lo que le han contado, por lo que ha descubierto al investigar. Si no fuera por la sociedad civil habrían pasado desapercibidas muchas cosas, como el milenio de Almería, los cinco siglos de las Puras, y la conmemoración de otras efemérides. Es la sociedad la que puede marcar el sentido de las cosas y recuperar, en lo que se pueda, ese sentimiento almeriense y esas señas de identidad que nos identifican. En muchas ocasiones no hemos sabido actuar o lo hemos hecho a destiempo y es una pena porque en Almería tenemos mucha historia que contar pero nos hemos ido quedando sin recuerdos, sin cosas físicas que tocar, ver y admirar. Salgo todos los días a la calle y disfruto de lo que nos rodea. Intento transmitir esa sensación a mi familia, a mis amigos, a los conocidos, a los alumnos y a quienes encuentro en una plaza o en la acera de cualquier calle del centro, observando una casa, un monumento. Es una manera de respirar y de ejercer de almeriense. Los pueblos siempre terminan por ser lo que quiere su gente aunque a veces no nos merezcamos lo que tenemos».

De todas formas hay que empezar siempre por el principio y el del arqueólogo Antonio Andrés Díaz Cantón se inicia en 1965 en la calle Circo, en San Sebastián de las Huertas, aunque su primer grito de vida lo dio en la Maternidad del 18 de julio y no en la espuerta de chumbos de la que su familia le insistía en decir que lo habían recogido junto al muro de la Rambla. Historia real y leyenda desde el principio con el recuerdo del traslado familiar a la calle Arráez, a una casa de finales del XVIII, en pleno casco histórico, por ampliación de la familia con la llegada de su hermana: «El balcón de mi casa daba a la tienda Spar de Miguel del Pino y Remedios, en el punto donde se estrechaba la calle y dificultaba el paso del autobús Quemadero-Chamberí. La vida la veía discurrir a través del balcón y en él me veo alargando la mano cuando pasaba el camioncillo de los refrescos y sí, alguno que otro caía. El mismo balcón por el que desfilaron los Estudiantes en 1968, y en el que me agaché y le toqué la pirindola del palio de la Virgen y del que la casualidad de unos o la divina providencia de otros hizo que años después fuera el capataz de dicho paso de la Virgen de la Esperanza».

Hubo un segundo traslado, a Cortijo Grande, con adiós a la casa del XVIII, a la escuela de cagones de la Almedina y al colegio Obispo Diego Ventaja que estaba al lado de donde ahora está la peluquería de Miguel Bisbal, en la esquina de Arráez con La Reina «Donde cantábamos el himno de España con aquella letra de Pemán: ¡Viva España!/alzad los brazos/hijos del pueblo español/que vuelve a resurgir. /Gloria a la Patria/que supo seguir/sobre el azul del mar/ el caminar del sol.»

Fui un niño precoz para leer y escribir. A los tres años ya me entretenía con los tebeos y en casa, aunque éramos una familia humilde, se compraban libros. Había, además un cura, en la casa de al lado, que animaba mucho a mi madre para que tuviéramos libros.

De un lugar histórico, de las calles de la Almería antigua, prácticamente a la Vega, a la Almería del futuro. Vaya cambio

La familia cambió de domicilio y había que adaptarse. Estudié en el colegio Virgen de Loreto y después en el instituto Nicolás Salmerón y Alonso. Almería empezaba a crecer, como yo. La verdad es que fue un cambio porque el paisaje condiciona y estaba acostumbrado a una serie de cosas que, pese al tamaño de Almería, quedaban más lejos. Pero no sufrí ningún impacto. No echaba de menos nada que no fueran las vivencias al tiempo que vivía otras cosas. Cuando realmente me impactó el cambio fue cuando regresé a casa después de la carrera. Eso sí que fue un cambio traumático.

¿En qué lo notó?

En todo y muy especialmente en el plano cultural. Existía una distancia abismal. Granada vivía una oferta permanente, con muchas opciones y alternativas. Aquí estaba todo todavía muy apagado, con ofertas puntuales, pero escasas. Afortunadamente hoy en día se han reducido en esa parcela las distancias y en ello ha influido, sin duda, el disponer de universidad y esta sociedad tan dinámica que tenemos. Sin embargo, Almería sigue siendo una isla, con las mismas paupérrimas comunicaciones de siempre y el olvido de quienes pueden remediarlo.

¿Nos hemos estancado otra vez?

Con los años hemos llegado a la conclusión de que en Almería nos quejamos con la boca chica. No atraemos la atención a nuestras exigencias. No hay nada más que mirar algunos de nuestros rincones, como esa Plaza Vieja donde está nuestro Ayuntamiento y que hace unos años daba una sensación del Sarajevo durante la guerra, y ahora podemos decir que se parece a la siria Alepo. Hablamos de malas comunicaciones y no se le pone solución. Siempre hemos estado así. Cuando el Obispo José María Orberá y Carrión vino a Almería, viajó desde Cuba a España en barco, desde allí a Madrid en tren e igualmente en tren a Cartagena, y desde aquí tuvo que coger un barco de cabotaje hasta nuestra ciudad. Esa característica de insularidad en cierta manera se mantiene, seguimos aislados y no cabe duda de que nos ha marcado el carácter.

¿Buscamos culpables?

Uno de los problemas es que los almerienses dejamos pasar el tiempo, como si eso fuera a solucionar las cosas. ¿Culpables? Todos los somos, pero es cierto que quienes tienen que dar los pasos no lo hacen. Tenemos políticos indolentes que están supeditados a otras influencias y que no tienen peso específico. No es una cuestión de que sean o no de Almería. Hay muchos que no lo son y se mueven mucho por la ciudad. Es más bien una cuestión de que sean capaces de enfrentarse por las cosas de aquí. Y eso no lo han hecho.

¿Esa indolencia de la que habla se refleja también en el estado de cómo está la ciudad, lo que fue y lo que es?

Es evidente el deterioro de la ciudad. El desarrollismo desde finales de los cincuenta y décadas de los sesenta y setenta ha hecho que tengamos esta ciudad. Han pasado décadas y se ha seguido actuando sin la sensibilidad suficiente. Se ha actuado sin criterio y sin cabeza, siguiendo modelos de fuera pero sin las correcciones necesarias. No hemos sabido conservar, sino que directamente hemos ido a dotar con comodidades el espacio del que disponíamos aunque para ello hayamos tenido que derribar y eliminar. Es cierto que en París se derribaron murallas, pero se hicieron bulevares. Aquí no, aquí se derriba, se elimina y con la excusa del neutralismo tiene cabida casi cualquier construcción.

¿Qué es lo que no tenía que haber desaparecido?

Por ejemplo, el ambiente colonial de ciudad mediterránea y del sur como es el Paseo que en la actualidad es ya irrecuperable. En los años 20 del siglo pasado era perfecto y debería haber seguido así. Es una pena. Hay una serie de edificios barrera que lo impiden y haría falta contar con un bisturí urbanístico que lamentablemente no existe. Hay barbaridades de edificios en muchos lugares: en la plaza Bendicho, en los alrededores de la Catedral, en la plaza del Carmen. Se ha querido vivir en el casco histórico como en el piso de los primos de Madrid y eso, con las características de Almería no era posible, pero se ha hecho y, claro, se ha hecho mal.

Los arqueólogos son los encargados de sacar a la luz los restos de civilizaciones, pero aquí los restos, exceptos murallas y defensivos no se recuperan, no se integran en las nuevas construcciones, ni se ponen en valor, simplemente se documentan y desaparecen.

Lo que se destruye no se recupera y a veces ni siquiera puede imaginarse. Yo he excavado relativamente poco en la ciudad. He realizado muchas más intervenciones, excavaciones, prospecciones, etc., especialmente en el Almanzora y Levante, también en otras provincias, como Granada y Málaga. Una oportunidad que se nos ofreció de trabajo a partir de los años 90 fue la integración dentro de los Estudios de Impactos Ambiental. También he colaborado en otros trabajos sobre el patrimonio histórico artístico y tecnológico así como en el etnográfico, y máxime en la actualidad, a través de las clases en la Universidad de Mayores de la UAL como profesor colaborador de Historia y desde el departamento de historia en el Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación Provincial, me centro en cuestiones divulgativas, en temas locales. Es una forma de dar a conocer lo que poseemos para que no se produzcan las barbaridades como las que han arrasado parte de nuestro patrimonio.

¿Cree que los almerienses conocemos nuestra historia?

Bueno, es como en todo. Hay gente que sí, que se ha interesado por conocerla y gente que ha pasado. Desde ese interés se da carpetazo a los errores históricos que se cometían, como lo del sol de Portocarrero., el perro de Villalán ., Puerta de Purchena ., San Valentín ., o el Pendón.

¿La conocen los políticos?

En teoría sí porque se asesoran en momentos puntuales. Pero también han dado patinazos, como en el asunto de la bandera de Almería que se transforma desplazando y ensanchando la cruz de San Jorge, e incluye en el centro el escudo de la ciudad que ya lleva de nuevo la bandera en el centro. Y teniendo ya un documento histórico de la bandera porque así figura en un cuadro de la Virgen del Mar como dama de la corte que existe en la Catedral, y en donde aparece un gallardete en el remate del mástil de un barco que aparece en el cuadro. Ahora además también se habla de la bandera de la provincia y también se quiere usar la de San Jorge, cuando la provincia es algo más que los temas históricos de la ciudad y además nació en la década de los treinta del 1800. Bueno, algunos de nuestros políticos no son muy conocedores de la historia.

¿Confía en un futuro diferente, más cuidadoso?

Me gustaría verlo para ver qué es lo que se vuelve a derribar y tratar de evitar que se realicen edificios que desnaturalizan la esencia almeriense. No existe un conjunto homogéneo en nuestro patrimonio urbano. Por otro lado, parece que nadie se ha dado cuenta de que lo que realmente da la vida a las ciudades son las personas que viven en ellas. Si se degrada una zona, como aquí en Almería el casco histórico lo que cambia es la ciudad en general porque varían los contenidos y la masa social. El casco histórico no es un parque temático, sino un barrio que estaba vivo porque había y hay personas que vivían y viven el día a día.

No me dice si es optimista

Si no aprendemos de los errores. Vemos una ciudad inconexa y con la obligación de que se mantenga lo que tenemos y tratar de salvar lo que se pueda, como la Plaza Vieja, la de Bendicho, Administración Vieja. Podemos contar aún con algunos ejemplos, pero es fundamental tener en cuenta al elemento humano. Si existe ese tejido se tendrá arreglo.

Vamos, que aún hay remedio

Pues bueno, seamos optimistas y pensemos en que no se volverán a cometer tantos errores como se han cometido desde una idea de desarrollo que era puro desarrollismo y no nos identificaba.