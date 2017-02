El equipo de gobierno sacó adelante ayer su modificación de la ordenanza fiscal número 2, reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para que la decisión del Gobierno de rebajar los valores catastrales un 8% quede totalmente atenuada. Tanto será así que en 2017 este tributo sólo descenderá un 1,5%, varios puntos menos que lo que autoriza el Ministerio de Hacienda.

Y lo hizo con el apoyo de Ciudadanos Almería, cuyos concejales votaron junto con los populares para, de un 'plumazo', desestimar una alegación presentada a la aprobación inicial de esta modificación municipal así como también de paso darle luz verde de manera definitiva, al objeto de que entre en vigor retroactivamente desde el 1 de enero.

El signo de la votación de PP y C's aunque esperada, pues ya se produjo una primera aprobación en una sesión anterior, vino tras un intenso debate en un plenario partido en dos posturas. De un lado, el equipo de gobierno y su defensa a ultranza de la bajada gradual para no comprometer las cuentas municipales, con el refrendo de Ciudadanos, y del otro, PSOE e IU, que creen injusto que a unos ciudadanos «cumplidores» como son los almerienses no se les devuelva parte de su esfuerzo cuando existe oportunidad de hacerlo.

Así se lo planteó el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Almería, Rafael Esteban, que consideró un «insulto a la inteligencia» no aplicar el 100% de la reducción del IBI, algo que es para el de IU como sustraerle dinero el bolsillo a cada uno de los contribuyentes. Estos, por cierto, con un grado de cumplimiento de sus obligaciones tributarias «excelentes». Para Esteban, no es de recibo que un Ayuntamiento presente una liquidación donde subyace el alto grado de responsabilidad de sus ciudadanos, pero que en contraprestación se «aumente» la presión fiscal.

En esta línea, el portavoz de los socialistas, Juan Carlos Pérez Navas, creyó importante destacar el merecimiento de los ciudadanos a una reducción del 8% en sus recibos y no, como dijo, una «rebaja en diferido», una «limosna» que es lo que representa para él el 1,5% que va a aplicar a partir de este año el Gobierno municipal. Navas dijo no entender cómo se podía poner en cuestión la capacidad del Ayuntamiento si se tiene en cuenta que del presupuesto de 2016 «el alcalde y su equipo de gobierno han sido incapaces de gastar 26,6 millones, de los que 20,2 millones corresponden a inversiones en forma de obras», señaló. Para concluir, y justo antes de la votación, quiso hacer un último esfuerzo retórico para convencer a C's a votar contra la modificación municipal. «Tenemos la oportunidad hoy de evitar con nuestro voto que no se apruebe esta medida injusta y así propiciar que a los almerienses les baje el recibo un 8% y no un 1,5%», dijo mirando a la bancada 'naranja', que finalmente mantuvo su postura.

Desde C's, su portavoz Miguel Cazorla se ciñó al debate estricto sobre la alegación presentada por un ciudadano a la modificación de la ordenanza, y si esta se atenía o no a criterios de viabilidad. El del partido naranja manifestó su «desacuerdo» con el recurso, para después instar a PSOE e IU a no hacer «demagogia», pues la falta de este ingreso vital para las cuentas públicas, «dejaría a muchos barrios sin inversiones», dijo.

Por su parte, la edil de Hacienda, María Vázquez, sacó pecho por la gestión municipal, pues a su juicio consigue que la inversión y superávit sea compatible con la rebaja impositiva aplicado al IBI o las plusvalías. «Donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos y en 2017 seremos la única capital de Andalucía en la que bajará este impuesto», dijo, no sin antes anunciar que también se hará en 2018 y 2019. Cabe recordar que lo que hace el Consistorio es establecer un tipo de gravamen más alto, del 0,4925%, con el fin de aminorar la bajada de Montoro inmediatamente. Esta se hará gradual, pero sólo hasta el 5% en este mandato y nunca hasta el 8% como podría ser.